شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الخراج من أعراض وأسباب وطرق علاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدمل والخراج مشكلة جلدية تتسبب في ظهور مظهر غير لائق على سطح الجلد وفي أي مكان بالجسم، وتتسبب في شعورك بالألم، وفي حالة إهمالك للعلاج فأنت تعرض حياتك للخطر.

وفقا لموقع “HEALTHLINE” سنتعرف عن كل ما يخص الخراج والدمل من أسباب وأعراض، وطرق العلاج.

ما هو الفرق بين الدمل والخراج؟

الدمل هو أحد المشاكل الجلدية التي تنتج عند إصابة البكتيريا بصيلات الشعر، مما يتسبب في تلفها وانتشار العدوى حتى تبدأ خلايا الجلد في الموت.

الخراج هو عدوى بكتيرية تدخل في النسيج الضام بين العضلات والجلد وأعمق في بعض الحالات، حيث تدخل البكتيريا من جرح أو لدغة بعوضة، وهي بشكل عام تنتج في الأماكن الجراحية.

ما هي أعراض الدمل والخراج؟

الاثنان لديهم نفس الأعراض باختلافات بسيطة ولكن في البداية الإصابة تكون نفس الأعراض، وهي:

- الشعور بدفء حول المنطقة المصابة.

- نتوء أحمر.

- وجود صديد أصفر في منتصف النتوء.

- الشعور بألم شديد موضع الإصابة.

- التورم.

- الحمى.

- ألم موضع الإصابة.

كيف يتم تشخيص الدمامل والخراجات؟

أخذ بعض العينات وتحليلها للتعرف على نوع الإصابة ومن ثم الحصول على العلاج المناسب.

ما هي طرق علاج الدمامل والخراجات؟

تنظيف المنطقة المصابة بواسطة الطبيب ثم الحصول على بعض الكريمات والأدوية المحددة مثل المضادات الحيوية لتجنب أي أمراض أخرى إلى جانب السيطرة على هذه البكتيريا.