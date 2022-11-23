شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لعلاج السعال في المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول فصل الشتاء يعانى الكثيرون من نزلات البرد والأنفولنزا والسعال المستمر وخصوصا من يعانون من نقص المناعة أو الحساسية، وحسب ما ذكره موقع timesofindia لا يسبب السعال المستمر الشعور بعدم الراحة فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى تهيج مجرى الحلق، مما يجعل من الصعب ابتلاع طعامك. بصرف النظر عن التغيير الموسمي، هناك أسباب أخرى قد تؤدي إلى هذه الحالة مثل المواد المسببة للحساسية أو الملوثات.

من المؤكد أن السعال طوال اليوم ليس تجربة ممتعة ، لكنه طبيعي تمامًا لأنه يساعد على إزالة المخاط أو المواد المسببة للحساسية أو الملوثات من مجرى الهواء، عادة ما يختفي السعال من تلقاء نفسه بعد بضعة أيام، ولكن للراحة ، يمكنك إما تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو تجربة بعض العلاجات المنزلية.

و فيما يلي هناك علاجات منزلية يمكن أن تساعد في التخلص من السعال.العسل

العسل علاج منزلي قديم للسعال وحتى العلم يشهد على فوائده الصحية حسب إحدى الدراسات ، يعتبر العسل أكثر فاعلية في علاج السعال مقارنة بأي دواء آخر بدون وصفة طبية، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة وخصائصها المضادة للميكروبات والالتهابات في تهدئة التهاب الحلق، إنه فعال للأشخاص من جميع الفئات العمرية ومع ذلك ، لا ينبغي أبدًا إعطاؤه للأطفال الأقل من سنة لأنه في بعض الحالات قد يؤدي إلى تسمم الرضع.

ثوم

لا يستهلك الكثيرون الثوم بسبب رائحته النفاذة ، لكن هو أحد أصح الأطعمة الموجودة في خزانتكم، يحتوي الثوم على مركبات لها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للالتهابات يمكن أن يؤدي تناول الثوم بانتظام إلى خفض ضغط الدم وتقوية جهاز المناعة.

الزنجبيل

الزنجبيل من الأطعمة الفائقة التي يمكن أن تساعد في توفير الراحة من العديد من الأمراض الصحية بما في ذلك الغثيان والبرد والأنفلونزا والسعال، يمكن للخصائص المضادة للالتهابات لهذا الجذر إرخاء الأغشية في الشعب الهوائية وتقليل السعال.

الأناناس

يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين ، والذي يعتبر علاجًا فعالًا للسعال، و تشير العديد من الدراسات إلى أن هذا الإنزيم يمكن أن يساعد في قمع السعال وتخفيف المخاط في حلقك يساعد الأناناس على تخفيف التهاب الجيوب الأنفية ومشاكل الجيوب الأنفية المسببة للحساسية والتي تؤدي غالبًا إلى السعال إلى جانب ذلك ، فإنه يستخدم أحيانًا لعلاج الالتهاب والتورم.

الكركم

الكركم من التوابل الشائعة الموجودة في كل منزل وهو فعال في علاج المشاكل الصحية المختلفة، الكركمين هو بطل هذه التوابل وهو معروف بخصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا والمضادة للالتهابات، تستخدم هذه التوابل الصفراء في تحضير طب الأيورفيدا لعدة قرون لعلاج أمراض الجهاز التنفسي.

الغرغرة بالمياه المالحة

الغرغرة علاج منزلي ينصح به حتى الأطباء لتخفيف التهاب الحلق الماء المالح وهو ما يعني ببساطة أنه يغير اتجاه حركة السوائل لتهدئة حكة الحلق وتقليل تراكم المخاط في الرئتين والممرات الأنفية كما أنه يساعد على تقليل التورم والتهيج، هذا العلاج ليس للأطفال الصغار لأنهم قد لا يكونون قادرين على الغرغرة بشكل صحيح وسوف ينهي ابتلاع الماء القلوي.

النعناع

تحتوي أوراق النعناع المنعشة على مركب يسمى المنثول ، والذي يمكن أن يخدر النهايات العصبية في الحلق التي تتهيج بسبب السعال يمكن أن يساعد المنثول أيضًا على تكسير المخاط وتقليل الاحتقان.