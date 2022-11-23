شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المشى السريع يعزز الصحة بعد التعافي من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الناجيات من سرطان الثدي قد يكن قادرات على إطالة حياتهن، فقط من خلال المشي السريع كل يوم، بحسب ما نشر موقع "Health".

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلةJAMA Network Open، إن قيمة التمارين المنتظمة- بما في ذلك المشي اليومي - معروفة جيدًا وإحدى الفوائد الصحية المحتملة هي انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ووجد الباحثون أنه من بين أكثر من 300 امرأة نجين من سرطان الثدي في مراحله المبكرة، كانت النساء اللواتي كن يمارسن نشاطًا معتدلًا أقل عرضة للوفاة بنسبة 60٪ خلال فترة الدراسة مقارنة بالنساء اللاتي كن أكثر نشاطاً.

وقال الباحثون إن التمارين المعتدلة لها مجموعة من الفوائد الصحية ، بما في ذلك المساعدة في التحكم في ضغط الدم وسكر الدم ووزن الجسم.والنتائج الجديدة تشير إلى أن النساء يمكنهن جني تلك الفوائد بعد سرطان الثدي أيضًا.

يمكن علاج سرطان الثدي بشكل كبير ، خاصة عند اكتشافه مبكرًا من بين النساء اللواتي تم تشخيصهن عندما يكون السرطان محصوراً في الثدي ، 99٪ ما زلن على قيد الحياة بعد خمس سنوات، وفقاً لجمعية السرطان الأمريكية.

شملت الدراسة 315 امرأة تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي في مراحله المبكرة قبل عامين على الأقل ، وكان عمرهن في المتوسط 71 عامًا في البداية ، أبلغوا عن عادات نشاطهم البدني الأخيرة.

بشكل عام ، تم اعتبار 77 امرأة نشطة بشكل معتدل ، مما يعني أنهن مناسبات لأنشطة مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات في معظم أيام الأسبوع.

واعتُبرت 141 امرأة أخرى أكثر نشاطا لأنهن فضلن أنشطة مثل الجري ، ووقعت 97 امرأة في فئة النشاط "غير الكافي".

يمكن أن يكون هناك العديد من الاختلافات الأخرى بين الناجيات من سرطان الثدي اللواتي يمارسن الرياضة بانتظام وأولئك الذين لا يمارسون الرياضة لذلك حاول فريق البحث أن يأخذ في الحسبان هذه العوامل - بما في ذلك العمر وأنواع علاجات السرطان التي خضعت لها النساء وما إذا كان التعب قد أزعجهن أو كان لديهن حالات طبية أخرى أو تاريخ من الاكتئاب.

ولا يزال النشاط البدني مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 60٪ خلال فترة الدراسة.