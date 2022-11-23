شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحدد أفضل وقت في اليوم لممارسة الرياضة لتحسين صحة قلب المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة في الصباح أفضل من المساء بالنسبة للنساء في الأربعينيات من العمر وما فوق، حيث تبين أنها طريقة جيدة للحفاظ على صحة القلب، بحسب ما نشر موقع " Health".

قالت مؤلف الدراسة جالي البلاك، طالبة دكتوراه في قسم الطب الباطني في المركز الطبي بجامعة ليدن في هولندا "تتجاهل معظم إرشادات الصحة العامة دور التوقيت تمامًا في ممارسة الرياضة واختارت التركيز في الغالب على "عدد المرات بالضبط وإلى متى وبأي شدة يجب أن نكون نشيطين للحصول على معظم الفوائد الصحية للقلب."

لكن الدراسة الجديدة ركزت على خصوصيات وعموميات دورة الاستيقاظ والنوم على مدار 24 ساعة - ما يشير إليه العلماء على أنه إيقاع الساعة البيولوجية وأرادت معرفة ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك "فائدة صحية إضافية محتملة للنشاط البدني" بناءً على الوقت الذي يختار فيه الأشخاص ممارسة الرياضة.

لمعرفة ذلك ، لجأت هي وزملاؤها إلى البيانات التي تم جمعها سابقًا بواسطة Biobank في المملكة المتحدة والتي تتبعت أنماط النشاط البدني وحالة صحة القلب بين ما يقرب من 87000 رجل وامرأة.

تراوحت أعمار المشاركين من 42 إلى 78 عامًا ، وكان ما يقرب من 60 ٪ من النساء.

كانوا جميعًا يتمتعن بصحة جيدة عندما تم تجهيزهن بأداة تعقب النشاط التي ترصد أنماط التمرين على مدار الأسبوع.

في المقابل ، تمت مراقبة حالة القلب لمدة ست سنوات في المتوسط خلال ذلك الوقت ، أصيب ما يقرب من 2900 مشارك بأمراض القلب ، بينما أصيب حوالي 800 شخص بسكتة دماغية.

قرر الباحثون أن النساء اللواتي مارسن الرياضة بشكل أساسي في "وقت متأخر من الصباح" - أي بين الساعة 8 صباحًا و 11 صباحًا واجهن أقل خطر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

عند مقارنتها بالنساء اللائي كن أكثر نشاطا في وقت لاحق من اليوم، تبين أن النساء اللائي كن أكثر نشاطا في الصباح الباكر أو المتأخر كان لديهن خطر أقل بنسبة 22٪ إلى 24٪ للإصابة بأمراض القلب.

وأولئك الذين مارسوا الرياضة في الغالب في وقت متأخر من الصباح شهدوا انخفاضًا في الخطر النسبي للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35٪.

ومع ذلك ، فإن الفائدة المتزايدة للتمرين الصباحي لم تُلاحظ بين الرجال.

كما شددت البلك على أنها وفريقها "على دراية كبيرة بوجود مشاكل مجتمعية تمنع مجموعة كبيرة من الناس من ممارسة النشاط البدني في الصباح".

ومع ذلك ، تشير النتائج إلى أنه "إذا أتيحت لك الفرصة لأن تكون نشطًا في الصباح - على سبيل المثال في يوم إجازتك ، أو عن طريق تغيير تنقلاتك اليومية - فلن يضرك أن تحاول أن تبدأ يومك ببعض النشاط."

قد يكون أيضًا أن التدريبات الصباحية تميل إلى خفض هرمونات التوتر أكثر من التمارين في وقت متأخر من اليوم. ولذلك تأثير على صحة القلب بمرور الوقت.