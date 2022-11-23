شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات الصرع المبكرة وطرق التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر
• العدوى هي على الأرجح السبب الرئيسي للصرع في جميع أنحاء العالم، إذا كان هناك دليل على وجود عدوى في الدماغ تسبب نوبات، فهذا يُصنف على أنه سبب معدي للصرع.
• يمكن أن يحدث الصرع لأسباب وراثية يحدث أحيانًا في الأسرة وأحيانًا يكون بسبب التغيرات الجينية المكتسبة.
• يمكن أن يحدث أيضًا بسبب انخفاض مستويات الأكسجين أثناء الولادة.
• يمكن أن يكون سبب الصرع حالات تجعل جهاز المناعة يهاجم خلايا الدماغ.
• تعتبر العيوب الخلقية التي تصيب الدماغ سببًا شائعًا للصرع ، لا سيما لدى أولئك الذين لا يمكن السيطرة على نوباتهم باستخدام الأدوية المضادة للتشنج تتضمن بعض العيوب الخلقية التي تم ربطها بالصرع خلل التنسج القشري البؤري ، وتعدد الكريات الحمر ، والتصلب الحدبي.
• تندب الدماغ بعد إصابة في الرأس وتلف الدماغ بعد السكتة الدماغية والورم يمكن أن يسبب الصرع أيضًا.
اعتمادًا على نوع النوبة ، قد تختلف أعراض الشخص ومع ذلك ، فإن النوبات المتكررة هي العلامة الأساسية للصرع.
علامات النوبة هي:
-فقدان مؤقت للوعي
-حركات العضلات التي لا يمكن السيطرة عليها
-مشاكل في التواصل والفهم
-أعراض نفسية مثل الخوف والرهبة والقلق
-مشاكل في التنفس
-اهتزاز اليدين المفاجئ وسقوط الأشياء من اليد
-التحديق في الفراغ
إذا كان أي شخص يعاني من نوبات صرع من خلال اتخاذ بضع خطوات على الفور يمكن أن يساعد في تجنب أي نوع من الإصابات.
• اطلب من الناس الابتعاد حتى يتمكن الشخص المصاب من التنفس بحرية.
• اقلب الشخص على جانبه هذا سوف يمنعهم من الاختناق بسبب القيء أو اللعاب.
• لا تضع أي شيء مثل الماء أو الدواء أو أي طعام في فم الشخص حيث يمكن أن يختنق الشخص المصاب بنوبات الصرع.
• لا تحاول السيطرة على حركات الشخص المتشنجة أو إيقافها. أثناء تقييدهم يمكن أن يصابوا بالأذى لذا تجنب حبسهم حتى تنتهي النوبة.
• يجب وضع منشفة ناعمة أو وسادة تحت رأسهم لمنعهم من إيذاء أنفسهم أثناء الحركات اللاإرادية السريعة.