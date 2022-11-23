صحة ورشاقة

الأعراض وطرق الوقاية والعلاج.. كل شىء عن الفيروس التنفسي المخلوي

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القاهرة - سامية سيد - ما هي أسباب وأعراض وطرق حماية الطفل من الفيروس المخلوي التفسي؟ سؤال يدور في أذهان الأمهات. موقع “MEDLINE PLUS” قدم كل المعلومات التي تخص هذا الفيروس التنفسي المخلوي، ومنها:

-تبدأ  فترة حضانة الفيروس التنفسي المخلوي RSV من يومين، وتستمر لمدة 6 أيام. 

 

وعن أعراض الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي التالي: 

 

- سيلان الأنف في معظم الحالات.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- آلام في الجسم.

- فقدان الشهية.

- الخمول.

 

علاج الفيروس المخلوي التنفسي، أشار التقرير أنه يعتمد فقط علي  الأدوية الخافضة للحرارة والمسكنات. 

 

نصائح تحمي الطفل عند الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي التالي: 

 

- خلود الطفل للراحة التامة.

- تقديم الأطعمة الصحية للطفل في وجباته اليومية، وتكون غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لتقوية المناعة. 

- الحفاظ على تهوية المنزل، ولا سيما غرفة الطفل.

- منع الطفل من الذهاب إلى المدرسة.

- تشجيع الطفل على تناول المشروبات الدافئة كالينسون والنعناع. 

-يعتقد الكثيرون أن هذا الفيروس يمكن علاجه بالمضادات الحيوية ولكن حقيقة الأمر أن هذا النوع من العلاج يكون معتمد فقط علي البكتيريا. 

 

- طرق الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي التي قدمها التقرير، فهي التالي: 

- غسل اليدين باستمرار.

- تنظيف الأسطح.

- ارتداء الكمامة. 

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين.

- اتباع قواعد السعال والعطس، حيث يراعى وضع الفم والأنف في الجزء الداخلي من الكوع، لمنع انتشار الرذاذ في الهواء الجوي.

- تجنب المرضى.

- تنظيف لعب وأدوات الأطفال.

- التهوية الجيدة للمنزل والفصول.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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