شكرا لقرائتكم خبر عن الأعراض وطرق الوقاية والعلاج.. كل شىء عن الفيروس التنفسي المخلوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما هي أسباب وأعراض وطرق حماية الطفل من الفيروس المخلوي التفسي؟ سؤال يدور في أذهان الأمهات. موقع “MEDLINE PLUS” قدم كل المعلومات التي تخص هذا الفيروس التنفسي المخلوي، ومنها:

-تبدأ فترة حضانة الفيروس التنفسي المخلوي RSV من يومين، وتستمر لمدة 6 أيام.

وعن أعراض الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي التالي:

- سيلان الأنف في معظم الحالات.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- آلام في الجسم.

- فقدان الشهية.

- الخمول.

علاج الفيروس المخلوي التنفسي، أشار التقرير أنه يعتمد فقط علي الأدوية الخافضة للحرارة والمسكنات.

نصائح تحمي الطفل عند الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي التالي:

- خلود الطفل للراحة التامة.

- تقديم الأطعمة الصحية للطفل في وجباته اليومية، وتكون غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لتقوية المناعة.

- الحفاظ على تهوية المنزل، ولا سيما غرفة الطفل.

- منع الطفل من الذهاب إلى المدرسة.

- تشجيع الطفل على تناول المشروبات الدافئة كالينسون والنعناع.

-يعتقد الكثيرون أن هذا الفيروس يمكن علاجه بالمضادات الحيوية ولكن حقيقة الأمر أن هذا النوع من العلاج يكون معتمد فقط علي البكتيريا.

- طرق الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي التي قدمها التقرير، فهي التالي:

- غسل اليدين باستمرار.

- تنظيف الأسطح.

- ارتداء الكمامة.

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين.

- اتباع قواعد السعال والعطس، حيث يراعى وضع الفم والأنف في الجزء الداخلي من الكوع، لمنع انتشار الرذاذ في الهواء الجوي.

- تجنب المرضى.

- تنظيف لعب وأدوات الأطفال.

- التهوية الجيدة للمنزل والفصول.