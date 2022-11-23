شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محفزات للصداع النصفي يجب تجنبها.. منها هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حوالي 52٪ من زيارات أطباء الرعاية الأولية هي للصداع ، ومعظمها من المحتمل أن يكون صداعًا نصفيًا وفقا لموقع " thehealthsite".

يمكن أن تختلف أعراض الصداع النصفي وشدته من شخص لآخر، ولكن الدكتور جونز لديه بعض النصائح العامة للوقاية من الصداع النصفي لأي شخص يعاني من هذا النوع من الصداع.

ما الذي يسبب الصداع النصفي؟

على الرغم من أنه يعتقد أن الجينات تلعب دورًا مهمًا، إلا أن السبب الكامن وراء الصداع النصفي غير مفهوم تمامًا، كما أنه ليس السبب الذي يجعل بعض الناس أكثر عرضة لتطويرها من غيرهم.

الأشخاص المعرضون للصداع النصفي لديهم روابط وظيفية أقوى بين الجهاز العصبي اللاإرادي ومراكز الألم في الدماغ، من المحتمل أن يحدث الصداع النصفي اعتمادًا على نشاط أو استثارة دماغ الشخص."

6 مسببات الصداع النصفي

لا تضمن معرفة المسببات الشائعة للصداع النصفي أنك لن تصاب به مرة أخرى، لكن بالنسبة لكثير من الناس ، يمكن أن يساعد في تقليل وتيرة هذا الصداع، فيما يلي 6 من مسببات الصداع النصفي التي قد ترغب في اتخاذ خطوات لتجنبها:

1. الإجهاد

التوتر هو سبب كبير للصداع النصفي.

2. تقلبات الهرمونات

بالنسبة للنساء ، فإن انسحاب الإستروجين الذي يحدث بعد الدورة الشهرية وبعد الإباضة يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي".

3. التغييرات في روتينك

التغييرات مثل التأخر في تناول وجبة أو تخطي واحدة تمامًا يمكن أن تسبب الصداع، يمكن لنمط النوم المتغير أيضًا أن يكون أكثر إشكالية لعمال الورديات ، مثل الممرضات وسائقي الحافلات وضباط الشرطة وغيرهم."

التغييرات الأكثر أهمية في روتينك ، مثل السفر إلى منطقة زمنية مختلفة ، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى حدوث الصداع النصفي.

4. الأطعمة والمشروبات

حوالي ربع مرضى الصداع النصفي لديهم طعام أو شراب محفز، نحن نعلم أن الأطعمة التي تحتوي على النتريت والتيرامين، على وجه التحديد، يمكن أن تؤدي إلى هذا الصداع."

تشمل الأطعمة والمشروبات المعروفة بإثارة الصداع النصفي ما يلي:

شوكولاتة

الجبن

المكسرات

اللحوم المصنعة

لحوم مدخنة

فواكه مجففة

التوابل والمحليات الاصطناعية (وأي مخللات يمكن استخدامها فيها)

5. الروائح والأضواء الساطعة

تكون بعض أدمغة الصداع النصفي أكثر حساسية للمنبهات الحسية القوية ، بما في ذلك:

شموع معطرة

عطور

عطر

دخان

أضواء ساطعة

الأضواء الساطعة

إضاءة الفلورسنت

6. تغيرات الطقس

ربما سمعت أن تغيرات الطقس يمكن أن تؤدي إلى اشتعال التهاب المفاصل ، ولكن يبدو أيضًا أنها مرتبطة بتواتر الصداع النصفي.

بغض النظر ، يقول الدكتور جونز إن بعض المصابين بالصداع النصفي يحتاجون إلى أدوية للتحكم بفعالية في الصداع، يستطيع بعض الناس الحفاظ على روتين مثالي للوقاية من الصداع النصفي وهذا يكفي لتقليل تواترها بشكل كبير".

قد يعني ذلك عدم تخطي وجبات الطعام ، والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم من أيام الأسبوع ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع ، وممارسة تمارين الكارديو ثلاث مرات في الأسبوع.

إذا استمرت نوبات الصداع النصفي لديك في كثير من الأحيان أو استمرت في الحدة ، فقد يحيلك طبيب الرعاية الأولية إلى طبيب أعصاب لإجراء تقييم أكثر شمولاً.