شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق لحماية عينيك من أضرار الهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحديق في هاتفك طوال اليوم قد يجهد رؤيتك، وإذا لاحظت أنك تعاني من صداع متكرر أو عدم وضوح الرؤية بعد التحديق في هاتفك لفترة طويلة، نقدم لك بعض النصائح لإعطاء عينيك استراحة من التحديق فى هاتفك، بحسب موقع wilkinsoneye.

3 طرق لإعطاء عينيك استراحة من التحديق فى هاتفك

1- خذ فترات راحة متكررة

كلما طالت مدة التحديق في هاتفك دون انقطاع، زادت صعوبة ملامسته لعينيك حاول اتباع نفس القواعد التي تتبعها مع الكمبيوتر؛ كل عشرين دقيقة ، خذ استراحة لمدة عشرين ثانية من شاشتك ؛ سيساعد هذا في منح عينيك استراحة من النظر إلى الأشياء عن قرب.

2- تعيين أوقات الهاتف المحددة

إذا كنت من النوع الذي ترتبط دائمًا بهاتفك للعمل، فقد يكون من الصعب أن تأخذ قسطًا من الراحة عندما يكون لديك عملاء أو أشخاص يرسلون إليك بريدًا إلكترونيًا طوال الليل.

عندما تصل إلى المنزل ليلاً، حاول تعيين أوقات محددة للهاتف. على سبيل المثال ، اجعل من الساعة 5-9 مساءً في الوقت الذي لا تنظر فيه إلى هاتفك بعد ذلك ، من الساعة 9 حتى 10 مساءً ، يمكنك تصفح هاتفك والتحقق من جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك؛ سيساعدك هذا على منح عينيك الاستراحة التي تحتاجها بشدة.

3- ضبط السطوع

قد يساعدك هذا الضوء الساطع على هاتفك في رؤية بعض الأشياء بشكل أكثر وضوحًا ولكنه قد يؤذي عينيك أيضًا.

حاول ضبط السطوع على هاتفك أثناء النهار عندما لا تحتاج إليه كثيرًا؛ سيساعد هذا في التخلص من الضوء الأزرق الذي تعرض عينيك له.

قد لا يكون منح عينيك استراحة من هاتفك أمرًا ممكنًا في معظم أيام الأسبوع، ولكن إجراء هذه التغييرات الصغيرة والبسيطة يمكن أن يكون له تأثير كبير.