شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتناول الطعام بشكل صحيح لمحاربة السمنة؟ دراسة تحدد العناصر الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغذية الصحيحة هو الحل لجميع المشاكل الصحية، فهى إحدى العوامل التى تحد من احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة والحادة.

وفقًا لدراسة جديدة حسب موقع " timesnownews "، عندما يبدأ الجسم في اشتهاء المزيد من الطعام أكثر من المعتاد، فقد يعني ذلك أنه يحتاج البروتينات- من المغذيات الكبيرة التي تحارب السمنة.

تضمنت الدراسة التي نشرت في مجلة السمنة ، تحليلاً من المسح الوطني للتغذية والنشاط البدني الذي أجري في الفترة من مايو 2011 إلى يونيو 2012..

نقص البروتينات تؤثر على الصحة

اكتشف الدراسة أن المشاركين الذين لم يتناولوا كمية كافية من البروتينات في وجبة إفطار يأكلون أكثر خلال بقية اليوم، كما أن تناول عدد أقل من البروتينات يعني انخفاض استهلاك السعرات الحرارية خلال النهار.

اكتشف الخبراء أيضًا أن تناول كميات أقل من البروتينات يرتبط بالنظام الغذائي الغني بالملح والسكر والدهون.

كما ارتبط نقص البروتينات بزيادة الاعتماد على الأطعمة المصنعة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة والأطعمة المجردة من التغذية والسكر، يؤدي هذا في النهاية إلى تخفيف مستويات البروتينات الغذائية مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة.

يمكن للإفراط في تناول الأطعمة المصنعة أن يساهم في حدوث الالتهابات ونقص التغذية والإرهاق والالتهاب وعدم القدرة على إنقاص الوزن.

ما هي المخاطر الصحية للسمنة؟

تأتي السمنة أو زيادة الوزن مع العديد من المخاطر الصحية. وتشمل هذه: