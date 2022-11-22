شكرا لقرائتكم خبر عن مع دخول فصل الشتاء.. تعرف على أهم الأكلات التى تقوى مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الناس دائما عن طرق لزيادة مناعتهم من خلال الأدوية المختلفة ، والوجبات الغذائية، والتمارين الرياضية ، وما إلى ذلك وخصوصا في فصل الشتاء لتجنب الأمراض ، وحسب ما ذكره موقع pharmeasyفإن تناول مجموعة من الأطعمة الخارقة لن يحافظ على صحتك، ولكن تناول الطعام المناسب يعزز نظام المناعة لديك أيضًا.

يشمل الطعام المعزز للمناعة مزيجًا من الفيتامينات والمعادن والبروتينات ومضادات الأكسدة والمركبات الأخرى، التي تعزز مناعتك، فيما يلي بعض الأطعمة لتقوية المناعة:

الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة، حيث إنها مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات (فيتامين أ ، ج ، هـ) ، المعادن ، والألياف. تزيد هذه العناصر الغذائية من قدرة جهاز المناعة لدينا على مكافحة العدوى و توفر الخضراوات الخضراء مركبًا نشطًا بيولوجيًا لتعزيز مناعة الأمعاء.

الفواكه المجففة والمكسرات

مضادات الأكسدة القوية هي مفتاح نظام المناعة الصحي يحتوي فيتامين هـ على المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو من مضادات الأكسدة الرائعة للحفاظ على لياقتك تناول حفنة من اللوز للبقاء بصحة جيدة، كما أنها غنية بالبروتينات والدهون التي تحافظ على مستويات الطاقة مرتفعة لفترة أطول.

الزنجبيل والثوم

الزنجبيل والثوم أعشاب مشهورة بشكل لا يصدق لنكهتهما وخصائصهما الطبية. كلاهما استخدم كدواء للسعال والبرد الزنجبيل مليء بالجينجيرول ، البارادول ، سيسكيتيربين ، الشوغول ، والزنجرون وهي مضادات قوية للالتهابات ومضادات الأكسدة لتعزيز مناعتك، يحتوي الثوم على مادة الأليسين التي تقلل من خطر الإصابة بالبرد يعمل كوب من شاي الزنجبيل يوميًا كمنشط صحي لك.

الكركم والتوابل الهندية الأخرى

التوابل الهندية مثل الكركم والقرنفل والأسافيتيدا والفلفل والقرفة وما إلى ذلك، هي توابل تقوي المناعة إنها تطهر جسمك وترفع آلية دفاع جسمك، الكركم هو بهار أصفر مرير يستخدم عادة في الطهي يحتوي على مادة الكركمين التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة على الجسم، الكركمين هو معزز للمناعة ويعمل أيضًا كمضاد للفيروسات كوب من الكادا أو مغلي من هذه التوابل يمكن أن يحسن مناعتك.

منتجات الألبان

الزبادي والعصائر هي بعض الأطعمة اللذيذة التي يمكن أن تزيد من مناعتك. البروبيوتيك هي بكتيريا جيدة موجودة في أمعائك للهضم الزبادي قليل الدسم ومنتجات الألبان المخمرة غنية بالبروبيوتيك التي يمكن أن تعزز مناعتك وتحافظ على صحتك هذه المنتجات غنية أيضًا بالبروتينات والدهون والفيتامينات التي تساعد على تعزيز مناعتك.

اللحوم والأسماك

سواء كان الدجاج أو اللحم الأحمر أو لحم البقر أو المأكولات البحرية ، فكلها مليئة بالبروتينات التي يحتاجها الجسم لبناء الأنسجة وإصلاحها، و عندما تصاب بنزلة برد ، فإن وعاء مليء بحساء الدجاج يبدو وكأنه الجنة يحتوي البروتين الموجود في الدجاج على بعض الأحماض الأمينية التي تساعد على تكوين أجسام مضادة ضد الالتهابات المحار مثل المحار وسرطان البحر مليئة بالزنك لتحافظ على قوتك.

البيض

صفار البيض مليء بالعناصر الغذائية التي تعزز مناعتك. يحتوي البيض على فيتامين د والبروتينات التي تساعد على حمايتك من السعال والبرد.