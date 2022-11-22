بيروت - نادين محمد - تعد حموضة الدم هي حالة مرضية تهدد الحياة وتؤثر على مرضى السكري. وهي حالة تحدث عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الإنسولين لاستخدام السكر للحصول على الطاقة بدلاً من ذلك، يقوم الجسم بتفكيك الدهون للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى إطلاق الجسم للكيتونات في مجرى الدم. إليك كيفية علاج حموضة الدم لمرضى السكري في المنزل.

علاج حموضة الدم لمرضى السكري في المنزل

يعد السبب الرئيسي لـحموضة الدم هو عدم وجود كمية كافية من الإنسولين في جسمك ومن المهم تذكر علامات حموضة الدم، خاصةً إذا كنت مصابًا بداء السكري أو إذا كنت معرضة لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 1 ويمكن أن تشمل الأعراض المبكرة لـ لحموضة الدم:

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التبول أكثر من المعتاد

العطش الشديد.

الجفاف.

صداع الرأس المستمر.

كميات عالية من الكيتونات في بولك أو دمك.

ارتفاع مستويات السكر في الدم (أكثر من 250 ملجم / ديسيلتر).

يمكن أن تشمل الأعراض الأكثر شدة لـحموضة الدم ما يلي:

استفراغ وغثيان.

ألم بالمعدة.

ضيق في التنفس.

رائحة نفس برائحة الفواكه.

الشعور بالتعب الشديد أو الضعف.

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الشعور بالارتباك أو ضعف التركيز.

قلة اليقظة.

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، فاتصل بالطبيب الخاص بك على الفور أو اذهب إلى أقرب غرفة طوارئ.

ما هو علاج حموضة الدم لمرضى السكري في المنزل

إذا تم اكتشاف حموضة الدم لمريض السكري مبكرًا بما فيه الكفاية، يمكن العلاج من المنزل بتعليمات محددة من الطبيب.

إذا كنت مصابًا بداء السكري وقرر الطبيب أنه يمكنك علاج حموضة الدم من المنزل، فتأكد من القيام بما يلي:

اتباع تعليمات الطبيب الخاص بك وسيخبرك بكمية الإنسولين أو الأدوية التي يجب اتخاذها والخطوات الأخرى للتخلص من حموضة الدم بأمان أو منعه.

حاولي فحص نسبة السكر في الدم كل ساعة للتأكد من أن علاجك يعمل وأن سكر الدم ينخفض بشكل آمن.

التحقق من نسبة الكيتونات الخاصة بك عن طريق استخدم شرائط الكيتون في البول أو مقياس كيتون الدم للتحقق من وجود الكيتونات أثناء التعافي.

تناول السوائل للوقاية من الجفاف ويمكن أيضاً تناول المرق أو المشروبات الخالية من السكر للبقاء رطبة.

تناول الطعام بشكل طبيعي خاصة إذا كنت مريضة أو إذا كنت تتناولين الإنسولين.

عدم ممارسة الرياضة حيث يمكن أن يؤدي النشاط البدني إلى زيادة نسبة السكر في الدم وزيادة الكيتونات في جسمك.

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المصدر : موقع كيلفند كلينك

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