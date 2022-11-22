شكرا لقرائتكم خبر عن حقنة اختبار الحيوانات المنوية أمل جديد لعلاج العقم..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة “medicalxpress” إنجازا وحدثا طبيا جديدا، يعطي أملا جديدا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإنجاب، كالعقم. وأوضحت الجريدة خلال البيان لديها، أن هناك حقنة طورتها جامعة موناش والتي تستخدم مرشحًا ثلاثي الأبعاد للكشف عن الحيوانات المنوية القابلة للحياة والقوية ، واختيار جودة الحيوانات المنوية بنسبة 65٪، مما يجلب أملًا جديدًا للأزواج المصابين بالعقم.

فيمكن للحقنة الأولى في العالم عزل الحيوانات المنوية عالية الجودة في أقل من 15 دقيقة ، وهي أكبر ابتكار في تقنية اختيار الحيوانات المنوية منذ 30 عامًا.

بينما الإنجاز الذي حققه فريق من باحثي الهندسة الحيوية في موناش ، يستخدم تقنية الحقن البلاستيكية البسيطة ، والتي يمكن إنتاجها بكميات كبيرة ، مما يوفر الأمل وحلول العلاج الأرخص لـ 180 مليون شخص يعانون من العقم في جميع أنحاء العالم.

تعمل الحقنة عن طريق سحب 1.5 مل من السائل المنوي إلى حجرة تمر بعد ذلك عبر شبكة من 560 قناة متناهية الصغر (أسطوانات صغيرة). تسبح الحيوانات المنوية عالية الجودة عبر القنوات الدقيقة إلى غرفة الاختيار ، حيث يمكن استخراجها ، تاركة وراءها الحيوانات المنوية ذات الجودة الرديئة. تستغرق هذه العملية أقل من 15 دقيقة ويمكنها استرداد أكثر من 41٪ من الحيوانات المنوية السليمة من العينة.

باستخدام هذه الطريقة ، يمكن للباحثين تحسين جودة اختيار الحيوانات المنوية بنسبة تزيد عن 65٪، و هذا يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى إجراءات حقن الحيوانات المنوية المعقدة والجائرة (حقن حيوان منوي واحد في بويضة) ، لصالح التلقيح الاصطناعي مباشرة في الرحم.

وقالت الباحثة الدكتور ريسا نصراتي من قسم الهندسة الميكانيكية والفضائية في موناش إن الابتكار سيؤدي في النهاية إلى معدلات نجاح أعلى للأزواج الذين يسعون إلى علاج الخصوبة بتكلفة أقل.

قال الدكتور نصراتي: "يعتبر اختيار الحيوانات المنوية جزءًا مهمًا من علاج العقم ، لكن الأساليب السريرية التقليدية لاختيار الحيوانات المنوية لم تتغير على مدار الثلاثين عامًا الماضية". بسبب هذا النقص في التطورات التكنولوجية ، ظل معدل نجاح طرق العلاج ثابتًا عند 35 ٪ لكل دورة.

"باستخدام حقنة الحيوانات المنوية ، يمكننا اختيار الحيوانات المنوية مع تحسن بنسبة تزيد عن 65٪ في سلامة الحمض النووي ، وبما أن جودة الحمض النووي مرتبطة بشكل مباشر بنجاح الإخصاب ، نتوقع تحسين نتائج تكنولوجيا الإنجاب المساعدة (ART). هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد في توحيد وتبسيط عملية اختيار الحيوانات المنوية في عيادات الخصوبة ".

البحث - المنشور في Advanced Materials Technologies - بقيادة دكتوراه. المرشح فارين يزدان باراست تحت إشراف الدكتور رضا نصراتي والبروفيسور مويرا أوبريان.

قالت السيدة يزدان باراست: "توفر حقنة الحيوانات المنوية جهازًا عالي الإنتاجية لتنقية السائل المنوي واختيار الحيوانات المنوية بخطوة واحدة. توفر منصة الفرز ثلاثية الأبعاد أقصى مساحة اتصال بين عينة السائل المنوي وأحداث الاختيار من خلال ترتيب القنوات الدقيقة في هيكل ثلاثي الأبعاد لتمكين الفرز المتوازي للغاية والسريع.

"نظرًا لهذه النسبة العالية جدًا من السطح إلى الحجم ، يمكن للحيوانات المنوية النشطة العثور بسهولة على القنوات الدقيقة ودخولها ، تاركة العينة الخام وراءها. وهذا يوفر آلية اختيار فعالة تتفوق في الأداء على كل من الأساليب السريرية التقليدية وتقنيات اختيار الحيوانات المنوية الأخرى الأكثر حداثة."

تم تسجيل براءة اختراع حقنة الحيوانات المنوية ويقوم الباحثون بدراسة كيفية تسويق الجهاز لاستخدامه في عيادات الخصوبة. كما تم التخطيط لمزيد من الاختبارات السريرية.