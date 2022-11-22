شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد بذور الشيا وكيفية الاستفادة منها للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حتى الآن، من المحتمل أنك سمعت عن ماء بذور الشيا، وهو اتجاه صحي شائع، تشمل الفوائد المزعومة لهذا المشروب الشبع - فهذه البذور مليئة بالألياف - وحتى فقدان الوزن.في الآونة الأخيرة ، تم نشره على أنه وسيلة لتنظيف أمعائك وفقا لموقع " healthline"

بذور الشيا مفيدة حقًا لنا، لذلك هناك بعض الحقائق حول كيف يمكن أن تفيدك مياه بذور الشيا.

ما فائدة بذور الشيا؟

بذور الشيا مفيدة لنا لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة المختلفة، كما أنها تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامين ب.

تشمل العناصر الغذائية المسئولة عن فوائد بذور الشيا ما يلي:

الألياف اللزجة - نوع من الألياف مفيد بشكل خاص لصحة القلب

دهون أوميجا 3 - نوع من الدهون الصحية لا يحصل معظم الأمريكيين على ما يكفي منها

مضادات الأكسدة - حجر الزاوية في نظام غذائي مضاد للالتهابات

عند تناول حوالي 5 جرامات لكل ملعقة طعام، تعد بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للألياف ، وهو أمر مهم لأن الألياف لها العديد من الفوائد الصحية، يمكن أن تساعدك الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول ، وهذا هو السبب في أن ماء بذور الشيا يمكن أن يساعد في درء الجوع. ما إذا كان هذا يؤدي إلى فقدان الوزن الفعلي أم لا.

نظرًا لأنها تحتوي على الكثير من الألياف غير القابلة للذوبان - النوع الذي يساعد على زيادة حجم البراز مع إبقائه طريًا، يمكن أن تساعد بذور الشيا في تحريك الأشياء في أمعائك. ومن ثم ، فإن الاتجاه الحالي لشرب ماء بذور الشيا للمساعدة في تعزيز حركة الأمعاء.

تحتوي بذور الشيا أيضًا على ألياف لزجة، والتي لها جودة ملزمة لها، هذا النوع من الألياف يمكن أن يحبس فائض الصفراء والكوليسترول في الجهاز الهضمي لدينا ، والتي يتخلص منها الجسم بعد ذلك عندما نذهب إلى الحمام."

3 أشياء يجب معرفتها قبل شرب ماء بذور الشيا1. ابدأ بملعقة كبيرة من بذور الشيا

بينما تتطلب بعض وصفات ماء بذور الشيا ملعقتين كبيرتين (أو أكثر) من هذه البذور ، يوصي الخبراء بالبدء بواحدة فقط.

بذور الشيا ليفية جدًا، ومن الأفضل زيادة تناولك للألياف تدريجيًا، إذا أضفت الكثير إلى نظامك الغذائي بسرعة كبيرة ، فقد يتسبب ذلك في مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات والإمساك."

بالإضافة إلى أن ملعقة واحدة تحتوي على خمسة جرامات من الألياف ، وهي أكثر من كافية للبدء إذا كان هدفك هو إضافة المزيد من الألياف إلى كل وجبة.

2. اشربه مع وجبة

تمتلئ بذور الشيا بالعناصر الغذائية، لا تزال التوصيات بشرب ماء بذور الشيا مع الوجبة، توفر الألياف اللزجة أكبر فائدة عندما نستهلك مع الطعام.

3. لا تتركها كثيرا في النقع

الشيء الوحيد الذي يقلق Beaver حقًا بشأن ماء بذور الشيا هو أن البذور يمكن أن تنبت إذا تركت في الماء لفترة طويلة، مما يمثل خطرًا على سلامة الغذاء

"تتطلب وصفات بذور الشيا بعض الوقت للنقع ، ولكن من المهم شرب الخليط بعد فترة وجيزة - في غضون ساعتين - أو تبريده"

مزجها في عصير

إضافتها إلى دقيق الشوفان

نرشها فوق اللبن

خلطها في جرانولا محلية الصنع

إضافتها إلى المخبوزات ، مثل كعك الإفطار

تشمل الطرق الأخرى لإضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي ما يلي: