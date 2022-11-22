شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فواكه لإنقاص الوزن فى فصل الشتاء.. أبرزها الجوافة والرمان والان مع تفاصيل الخبر
يعد هذا مصدرًا غنيًا للغاية بفيتامين C وقد ثبت أنه مصدر طبيعي لحرق الدهون ويساعد فيتامين سي في عملية التمثيل الغذائي في الجسم بشكل طبيعي، مما يجعل البرتقال أفضل فاكهة لفقدان الوزن فهو فاكهة غنية بالمياه وتقلل آلام الجوع غير المنتظمة.
التين غني بالألياف الغذائية والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويحتوي التين على إنزيم يسمى "ficin" الذي يعزز هضم الطعام بشكل أفضل وأسرع، مما يسرع من عملية فقدان دهون البطن يحتوي على ثروة من العناصر الغذائية ، بما في ذلك النحاس والماغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور.
عندما تشعر بالجوع في الشتاء، تعتبر الجوافة وجبة خفيفة رائعة وتروي الرغبة الشديدة في تناول السكر في منتصف اليوم، وعندما تقترن ببعض المكسرات مثل اللوز أو الجوز ، تلبى احتياجاتك الغذائية، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف وفيتامين C ، مما يساعد على منع الإصابة بأنفلونزا الشتاء.
من المعروف أن التفاح مصدر كبير للفيتامينات والمعادن الضرورية لمجموعة متنوعة من العمليات البيولوجية. إلى جانب فيتامينات A و C، يحتوي أيضًا على مستويات كبيرة من الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس. يمكن علاج الإمساك ، الذي ينتشر في الشتاء عندما يتباطأ الهضم ، بالألياف الموجودة في هذا الطعام.
يعد لحم الأناناس مصدرًا جيدًا للألياف التي تملأك وتشعرك في النهاية بالشبع سيؤدي هذا إلى تقليل الشراهة على المدى الطويل علاوة على ذلك، يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين المضاد للالتهابات يساعد هذا الإنزيم في استقلاب البروتينات، مما يساعد في تقليل دهون البطن.
عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن الرمان فاكهة خارقة يعزز البوليفينول المضاد للأكسدة في الرمان عملية التمثيل الغذائي في الجسم. يمنع تراكم الدهون في الشرايين ، ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL والسموم الضارة ، ويزيد من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.
الموز فاكهة غنية بالبوتاسيوم والماغنيسيوم وفيتامين سي، مما يجعلها إضافة رائعة لوجبتك الصباحية على عكس الاعتقاد الشائع ، فإن محتوى الألياف في الموز يساعد في الواقع على إنقاص الوزن.