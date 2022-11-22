شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فواكه لإنقاص الوزن فى فصل الشتاء.. أبرزها الجوافة والرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشتاء هو الموسم الذي يتطلب فيه نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية مزيدًا من الاهتمام، حيث أنه بسبب انخفاض درجة الحرارة قد يميل الأشخاص إلى تناول المزيد من الطعام وقضاء وقت أقل في ممارسة الرياضة هذا يعني أنه على الرغم من تناول السعرات الحرارية العالية، فإنك تحرق سعرات حرارية أقل، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، في هذا التقرير نتعرف على 7 فواكه شتوية يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن خلال فصل الشتاء، بحسب موقع "Health".

1. البرتقال

يعد هذا مصدرًا غنيًا للغاية بفيتامين C وقد ثبت أنه مصدر طبيعي لحرق الدهون ويساعد فيتامين سي في عملية التمثيل الغذائي في الجسم بشكل طبيعي، مما يجعل البرتقال أفضل فاكهة لفقدان الوزن فهو فاكهة غنية بالمياه وتقلل آلام الجوع غير المنتظمة.

2. التين

التين غني بالألياف الغذائية والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويحتوي التين على إنزيم يسمى "ficin" الذي يعزز هضم الطعام بشكل أفضل وأسرع، مما يسرع من عملية فقدان دهون البطن يحتوي على ثروة من العناصر الغذائية ، بما في ذلك النحاس والماغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور.

3. الجوافة

عندما تشعر بالجوع في الشتاء، تعتبر الجوافة وجبة خفيفة رائعة وتروي الرغبة الشديدة في تناول السكر في منتصف اليوم، وعندما تقترن ببعض المكسرات مثل اللوز أو الجوز ، تلبى احتياجاتك الغذائية، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف وفيتامين C ، مما يساعد على منع الإصابة بأنفلونزا الشتاء.

4. التفاح

من المعروف أن التفاح مصدر كبير للفيتامينات والمعادن الضرورية لمجموعة متنوعة من العمليات البيولوجية. إلى جانب فيتامينات A و C، يحتوي أيضًا على مستويات كبيرة من الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس. يمكن علاج الإمساك ، الذي ينتشر في الشتاء عندما يتباطأ الهضم ، بالألياف الموجودة في هذا الطعام.

5. الأناناس

يعد لحم الأناناس مصدرًا جيدًا للألياف التي تملأك وتشعرك في النهاية بالشبع سيؤدي هذا إلى تقليل الشراهة على المدى الطويل علاوة على ذلك، يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين المضاد للالتهابات يساعد هذا الإنزيم في استقلاب البروتينات، مما يساعد في تقليل دهون البطن.

6. الرمان

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن الرمان فاكهة خارقة يعزز البوليفينول المضاد للأكسدة في الرمان عملية التمثيل الغذائي في الجسم. يمنع تراكم الدهون في الشرايين ، ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL والسموم الضارة ، ويزيد من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.

7. الموز

الموز فاكهة غنية بالبوتاسيوم والماغنيسيوم وفيتامين سي، مما يجعلها إضافة رائعة لوجبتك الصباحية على عكس الاعتقاد الشائع ، فإن محتوى الألياف في الموز يساعد في الواقع على إنقاص الوزن.