شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ يومك بقوة مع هذه الخيارات الأربعة من العصائر الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم العصائر وجبة فطور مرضية ومغذية، في الواقع، فإن أفضل طريقة لتعبئة أكبر قدر ممكن من التغذية في مشروب واحد هي شرب عصير مليء بالخضروات والفواكه.

يمكن جعل العصائر لذيذة عن طريق مزج العديد من المكونات، وإضافة الخضر، يمكنك جعلها أكثر صحة، بالطبع، سيكون الخيار الأمثل هو تحقيق التوازن بين الخضار والفواكه والنكهات للحصول على هذا العصير المثالي وفقا لموقع " healthsite"

فيما يلي بعض خيارات العصائر الصحية المليئة بالمكونات الغنية بالمغذيات لضمان بدء يومك بقوة:

عصائر الخضار - مفيدة للجسم (للحفاظ على صحتها):

السبانخ مع العنب الأخضر والخيار (للترطيب) وبذور الشيا (لمحتواها العالي من البروتين) لجعل هذا العصير علاجًا رائعًا، ليس فقط طعمه رائعًا ، ولكنه أيضًا طريقة رائعة للحصول على الإصلاح اليومي من العناصر الغذائية.

التخلص من السموم:

العصائر التي تساعد على حماية جسمك وحمايته عن طريق طرد كل تلك السموم الضارة، أمزج الأناناس والليمون مع الجزر وفاكهة الكيوي، يمكنك التخلص من كل تلك السعرات الحرارية الإضافية المكتسبة - ومشاهدة جسمك يعود إلى أفضل شكل

سموثي بالفواكه :

لتناول عصير البطيخ هذا لأنه يحتوي على حلاوة رائعة! مزج البطيخ السحري مع نكهة النعناع الرائعة (ملك النضارة) ، هذا المشروب يساعدك على الحفاظ على لياقتك وانتعاشك.

مشروب جوز الهند واللوز

مشروب لذيذ مصنوع من حليب جوز الهند ، واللوز ، والكاجو ، والتين ، والتمر ، مضمون ليجعلك تذهبين إلى المكسرات، كن نباتيًا مع هذا العصير الصحي المنعش ، والذي يمنحك دفعة سريعة من الطاقة طوال اليوم.