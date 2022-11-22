شكرا لقرائتكم خبر عن قصر النظر الخلقي.. لماذا يعاني بعض الأطفال حديثي الولادة من قصر النظر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصر النظر من المشاكل التي ترتفع تسجيل الإصابة بها، خاصة بين الأطفال، وتحدث حالة الرؤية الشائعة هذه عندما تكون العين غير قادرة على ثني أو انكسار أشعة الضوء بشكل صحيح (يتركز الضوء أمام الشبكية ، بدلاً من شبكية العين).

يتسبب هذا الخطأ الانكساري في ظهور الأجسام البعيدة ضبابية، وقد يولد بعض الأطفال بهذه الحالة ، والتي تُعرف باسم قصر النظر الخلقي.

أسباب قصر النظر الخلقي وكيفية علاجه

وفقا لموقع "webmd" إذا كان كلا والدي الطفل مصابًا بقصر النظر ، فمن المرجح أن يتطور قصر النظر عند الطفل، وقد يرتبط قصر النظر الخلقي بالولادة المبكرة ، سواء كانت ناتجة عن أي عمليات مرضية أو حالة وراثية ، وتجدر الإشارة إلى أن التغيرات الطفيفة في قاع العين هي سمة شائعة لقصر النظر الخلقي.

علاج قصر النظر الخلقي

في حين أن قصر النظر الخلقي غالبًا ما يظل ثابتًا للغاية ، إلا أنه يمكن أن يتطور في بعض الأحيان.

الأطفال الذين يعانون من قصر النظر الخلقي يحتاجون بلا شك إلى علاج بصري بالإضافة إلى المراقبة الديناميكية المستمرة، لإيقاف الحالة في أقرب وقت ممكن ، من الضروري وصف تصحيح الرؤية البصرية جنبًا إلى جنب مع تدابير وقائية إضافية."

وفقا للتقرير، فأن معظم الأطفال حديثي الولادة يعانون أحيانًا من الحول ، أو عيون غير متطابقة ، منذ الولادة وحتى عمر أربعة أشهر تقريبًا. هذا العبور إلى الداخل أو حركة الانجراف إلى الخارج للعين خلال هذا الوقت أمر طبيعي ومتوقع. سيفحص طبيب طفلك عيون طفلك في الفحوصات الروتينية ويخبرك ما إذا كان الحول غير طبيعي.

علاج قصر النظر في مرحلة الطفولة

تشمل العلاجات إيقاف أو إبطاء تقدم الحالة وتجنب المشاكل، وليس القضاء على درجة قصر النظر أو تقليلها.

تشمل العلاجات لوقف تطور قصر النظر ما يلي:

قطرات الأتروبين منخفضة الجرعة (قد لا يكون هذا مفيدًا لقصر النظر الخلقي)

ارتداء النظارات

تطور قطرات أكثر فعالية

أسباب زيادة حدوث قصر النظر عند الأطفال

يرتبط تزايد حدوث قصر النظر بالتغيرات في سلوك الأطفال ، خاصةً قلة الوقت الذي يقضونه في الهواء الطلق ، وغالبًا ما يحدقون في الشاشات في الداخل بدلاً من الاستمتاع بالأنشطة التي يضيءها ضوء النهار.

ولت الأيام التي كان معظم الأطفال يلعبون فيها في الخارج بين نهاية اليوم الدراسي ووقت العشاء. وقد أدى الوباء المدمر إلى تفاقم الأمور".

يتم تنفيذ استراتيجيات مكافحة قصر النظر مثل حملات التوعية والأنشطة في أنحاء مختلفة من البلاد لزيادة الوعي بالموضوع وتشجيع الآباء على فحص عيون أطفالهم بشكل منتظم.

تهدف حملات التوعية أيضًا إلى المشاركة المجتمعية والبرامج المدرسية في الهواء الطلق. تعتمد الحلول الأخرى على المزيد من الأبحاث والدراسات والتقدم التكنولوجي.