شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الاعتلال العصبي السكري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤذي مرض السكري أعصابك. قد يكون هذا الضرر ، المسمى بالاعتلال العصبي ، مؤلمًا، ويمكن أن يحدث ذلك بعدة طرق ، ويبدو أنها مرتبطة جميعًا بارتفاع مستويات السكر في الدم لفترة طويلة جدًا وفقا لما نشره موقع webmd

وقد تسمع طبيبك يذكر الأنواع الأربعة من الاعتلال العصبي المرتبط بمرض السكري: المحيطي ، والمستقلي ، والداني ، والبؤري.

الاعتلال العصبي المحيطي

عادة ما يؤثر هذا النوع على القدمين والساقين. حالات نادرة تصيب الذراعين والبطن والظهر.

تشمل الأعراض:

تنميل

خدر (قد يصبح دائمًا)

حرق (خاصة في المساء)

الم

عادة ما تتحسن الأعراض المبكرة عندما يكون سكر الدم لديك تحت السيطرة. هناك أدوية للمساعدة في التحكم في الانزعاج.

ماذا يجب ان تفعل:

افحص قدميك وساقيك يوميًا.

استخدم لوشن على قدميك إذا كانت جافة.

اعتني بأظافر قدميك. اسأل طبيبك عما إذا كان يجب عليك الذهاب إلى أخصائي أقدام.

ارتدِ الأحذية التي تناسبك جيدًا. ارتدِهم طوال الوقت حتى لا تتأذى قدميك.

الاعتلال العصبي اللاإرادي

عادة ما يؤثر هذا النوع على الجهاز الهضمي وخاصة المعدة. يمكن أن يؤثر أيضًا على الأوعية الدموية والجهاز البولي والأعضاء الجنسية.

في جهازك الهضمي :

تشمل الأعراض:

الانتفاخ

إسهال

إمساك

حرقة من المعدة

غثيان

التقيؤ

الشعور بالامتلاء بعد الوجبات الصغيرة

ما يجب عليك فعله: قد تحتاج إلى تناول وجبات أصغر وتناول الأدوية لعلاجها.

في الأوعية الدموية:

تشمل الأعراض:

تعتيم عندما تقف بسرعة

سرعة ضربات القلب

دوخة

ضغط دم منخفض

غثيان

التقيؤ

الشعور بالشبع أسرع من المعتاد

إذا كان لديك: تجنب الوقوف بسرعة كبيرة. قد تحتاج أيضًا إلى ارتداء جوارب خاصة (اسأل طبيبك عنها) وتناول الأدوية.

اعتلال الأعصاب القريب

يسبب هذا النوع ألمًا (عادةً على جانب واحد) في الفخذين أو الوركين أو الأرداف. كما يمكن أن يؤدي إلى ضعف في الساقين.

يحتاج معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة إلى علاج ، مثل الأدوية والعلاج الطبيعي ، لضعفهم أو ألمهم.

الاعتلال العصبي البؤري

يمكن أن يظهر هذا النوع فجأة ويؤثر على أعصاب معينة ، غالبًا في الرأس أو الجذع أو الساق. يسبب ضعف العضلات أو الألم.

تشمل الأعراض:

رؤية مزدوجة

ألم في العين

شلل في جانب واحد من الوجه ( شلل بيل )

ألم شديد في منطقة معينة ، مثل أسفل الظهر أو الساق (الساقين)

ألم في الصدر أو البطن يتم الخلط بينه وبين حالة أخرى أحيانًا ، مثل النوبة القلبية أو التهاب الزائدة الدودية