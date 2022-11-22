شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يسبب السعال المزعج؟.. اعرف طرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعال من المشاكل الصحية المزعجة والتي قد تحدث لأسباب عديدة منها الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، إذا استمرت يوم أو يومين، وفى حال استمر السعال بعد أسبوع، قد يكون التهاب الشعب الهوائية أو الحساسية لكن بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع هناك أسباب مختلفة للسعال المزعج الذى قد يستمر لفترة طويلة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

السعال هو في الواقع لاعب حيوي في دفاع الجسم ضد الأمراض يطرد السعال المخاط والميكروبات والجسيمات الغريبة من الجهاز التنفسي ، مما يحمي الرئتين من العدوى والالتهابات.

يبدأ السعال بلهبة أولية تسحب الهواء إلى عمق الرئتين. بعد ذلك ، ينغلق المزمار ، ويضع غطاءً على القصبة الهوائية أو القصبة الهوائية.

الخطوة الثالثة هي الانقباض القوي لعضلات القفص الصدري والبطن والحجاب الحاجز في التنفس الطبيعي ، تدفع هذه العضلات الهواء برفق من الرئتين عبر الأنف والفم.

ولكن عندما يتم إغلاق المزمار ، لا يمكن للهواء التحرك للخارج ، لذلك يتراكم ضغط هائل في الممرات الهوائية. أخيرًا، يتأرجح المزمار ويتدفق الهواء.

في حالة السعال الشديد ، ينتقل الهواء بسرعة تقارب سرعة الصوت ، محدثًا صوت النباح أو الديكي الذي نسميه السعال.

أسباب السعال المزعج -أنت مدخن لكنك ما زلت تدخن 15 سيجارة في اليوم. تستيقظ مع سعال خشن يستمر طوال اليوم.

التدخين ، وهو السبب الرئيسي للسعال المزمن يطلق عليه "سعال المدخن" ، وينشأ بسبب التهيج الكيميائي للممرات الهوائية من دخان السجائر.

توقف عن التدخين. جرب استخدام بدائل التبغ للإقلاع عن التدخين. الأعراض أصبت بنزلة برد شديدة في الرأس تركت لك سيلان بالأنف وسعال مستمر. لا داعي لتفجير أنفك طوال الوقت.

-أثر البرد. أنفك هو حارس الرئتين من خلال المخاط الذي ينتجه للتخلص من الخدوش وجزيئات الغبار والمواد الكيميائية المحمولة بالهواء. يقطر المخاط من الحلق ويدغدغ أعصاب الحلق ، مما يؤدي إلى السعال.

جرب مضادات الهيستامين المزيلة للاحتقان كخطوة أولى. يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية ، مثل استنشاق البخار. كما يمكن أن يخفف الري الأنفي بالمحلول الملحي السعال.

على مدى الأشهر الستة الماضية ، كنت تعاني من سعال عصبي لا يمكنك السيطرة عليه. في الآونة الأخيرة ، كنت تسعل بلغم أصفر مع خط غريب من الدم الأحمر الفاتح.

يمكن ان تكون

-سرطان الرئة ، الذي يضغط على النهايات العصبية في الشعب الهوائية. التشخيص المبكر مهم لأن سرطان الرئة دائمًا ما يكون عدوانيًا.

اتصل بطبيبك بشأن أي سعال جديد يستمر لمدة تزيد عن شهر - خاصة إذا بدأت في رؤية بلغم ملطخ بالدم. يمكن لطبيبك أن يصف فحوصات وخزعات وعلاجًا مخصصًا لنوع السرطان الذي تعاني منه.