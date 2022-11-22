شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تعزز المناعة يمكن أن تساعدك على التعافي من أي مرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلب جهاز المناعة لدينا نظامًا غذائيًا متوازنًا لضمان عمله السليم والصحي، بصرف النظر عن ذلك ، من الضروري أيضًا أن نحافظ على أجسامنا نشطة وليست مستقرة وأن نتأكد أيضًا من حصولنا على قسط كافٍ من الراحة.

وفقا لموقع " webmd"، إذا فشلنا في القيام بأي من هذه الأشياء ، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف جهاز المناعة مما يعني الإصابة بالأمراض بشكل متكرر خاصة عندما يكون موسم الأنفلونزا، ولكن، ماذا يمكنك أن تفعل إذا كان لديك جهاز مناعة ضعيف؟.

فيما يلي قائمة بالمواد الغذائية التي يجب أن تكون لديك عندما تكون مريضًا حتى تتعافى بسرعة، تتمتع هذه المواد الغذائية بالقدرة على تجديد شباب جسمك على الفور ومساعدته على محاربة الجراثيم.

الفواكه والخضراوات

سيساعدك الحفاظ على الإمداد المستمر بالفواكه والخضروات خاصةً عندما تكون مريضًا على التعافي بشكل أسرع.

البرتقال

أحد أنواع الفيتامينات التي يجب أن تكون دائمًا في المخزن عندما تكون مريضًا هو فيتامين سي، مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة الغنية بفيتامين سي تحافظ على قوة نظام المناعة على الفور.

لحم بقر

هل أنت من آكلى لحوم البشر؟ قد يكون اللحم البقري طريقة جيدة لتعزيز مناعتك، محمل بالزنك وسوف يلبي احتياجاتك اليومية.

الشاي الأخضر

هذا ليس طعامًا من الناحية الفنية، لكن تناول بعض الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في صحتك العامة، خاصة خلال موسم الأنفلونزا.

زبادي يوناني

الزبادي اليوناني مفيد أيضًا لتعزيز مناعتك وهو غني بالمواد الحيوية التي تساعد أيضًا على صحة الأمعاء عندما تكون مريضًا.