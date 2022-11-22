أفضل وأسوأ 9 أطعمة لخسارة الوزن

بيروت - نادين محمد - يمكن للأطعمة التي تتناوليها أن تحد من وزن جسمك بشكل كبير، فقد تساعد بعض الأطعمة في عملية تخسيس الوزن بينما تؤدي بعض الأطعمة الأخرى إلى زيادة الوزن والسمنة؛ لذلك من المهم ان تختاري بوعي الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن.

1. البيض

يعد البيض من أفضل الأطعمة لفقدان الوزن. هذا لأنه غني بالبروتين، ويحتوي على دهون صحية كما أن البيض، وخاصة صفار البيض، مغذٍ للغاية ويمكن أن يساعدك في الحصول على العناصر الغذائية المطلوبة التي تكبح الشهية وتساعد على تخسيس الوزن.

2. الخضروات الورقية الخضراء

تعد الخضر الورقية منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ولكنها غنية جدًا بالألياف التي تملأ المعدة بشدة دون زيادة السعرات الحرارية.

تعتبر الخضروات الورقية أيضًا مغذية وغنية بالعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم الذي بحسب بعض الدراسات يساعد في حرق الدهون.

3. الأسماك الدهنية

تشمل الأسماك الدهنية السلمون والتونة والبلطي والماكريل. تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض دهنية تحمي وتعزز صحتك العامة. كما أنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهابات، وبالتالي تتحكم في السمنة وأمراض التمثيل الغذائي.

من المهم ملاحظة أن الأسماك بشكل عام غنية باليود. اليود ضروري لوظيفة الغدة الدرقية، والذي بدوره يحافظ على عمل الأيض بشكل صحيح.

4. البروكلي والقرنبيط

تحتوي الخضروات مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف على كمية جيدة من البروتين، وتعد هذه الخضروات غنية بالألياف التي تمنحك الشعور بالشبع مما يقلل الشهية.

بصرف النظر عن الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، تحتوي هذه الخضروات على بعض المركبات النشطة بيولوجيًا التي تساعد في مكافحة الأمراض الفتاكة مثل السرطان.

5. الدجاج واللحوم الخالية من الدهون

الدجاج واللحوم الخالية من الدهون هي الأفضل لفقدان الوزن وزيادة العضلات، فهي غنية بالبروتين ولذلك يجب تناولها عند اتباع برنامج لإنقاص الوزن.

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، فلا بأس من تناول اللحوم الدهنية.

ومع ذلك، إذا كان نظامك الغذائي يحتوي على مواد غذائية غنية بالكربوهيدرات المتوسطة إلى العالية، فمن الأفضل اختيار اللحوم الخالية من الدهون. ومع ذلك، يجب تجنب اللحوم المصنعة؛ لأنها تشكل مخاطر صحية.

6. المحليات الاصطناعية

الأطعمة التي تحتوي على المحليات الصناعية مثل المربى والحلوى والمشروبات الغازية غنية بالسعرات الحرارية، ويجب تجنبها إذا كنت تحاولين إنقاص الوزن.

وفقًا لدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن تناول كميات كبيرة من المُحليات الصناعية يعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

7. المخبوزات المعبأة

السلع المخبوزة المعبأة مثل الكعك، والبسكويت برقائق الشوكولاتة وما إلى ذلك، تحتوي على نسبة عالية من السكر. كما أنها مليئة بالزيوت والدهون، وبالتالي يجب تجنبها بأي ثمن لإنقاص الوزن.

8. زيت فول الصويا

زيت فول الصويا ليس خيارًا صحيًا بسبب محتواه العالي من الأحماض الدهنية أوميغا 6. على الرغم من أن بعض كمية أوميغا 6 ضرورية للصحة المثلى، إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يزيد الشهية ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

9. الخبز الأبيض

الخبز الأبيض مكرر للغاية ويتكون من السكر المضاف. يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم وزيادة الشهية.

المصدر : موقع stylecraze

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