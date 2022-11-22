في 5 أسابيع أسرع رجيم لنسف الدهون للأبد بحمية الكيتو

بيروت - نادين محمد - الكيتو هو نظام غذائي عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات يستخدم بشكل شائع لتخسيس الوزن بسرعة. قد يساعد الشخص على خسارة 10 كيلوجرامات في خمسة أسابيع.

أثناء اتباع نظام كيتو الغذائي، ستستهلك 60٪ -75٪ دهون ، 15٪ -30٪ بروتين ، و 5٪ -10٪ كربوهيدرات.

إليك خطة النظام الغذائي الكيتوني لمدة 5 أسابيع، ونظام التمرينات، وفوائد نظام كيتو الغذائي، وقائمة التسوق!

نصائح النظام الغذائي الخاص بالكيتو

الصورة من AdobeStock

الصباح الباكر (7:00 صباحاً) خيارات:

ماء دافىء بالليمون

ماء دافىء مع 1 ملعقة كبيرة مسحوق تريفالا

الإفطار (8:30 صباحًا) خيارات:

1 بيضة مسلوقة + عصير كرنب

بودنغ شيا بحليب جوز الهند مغطى بجوز الهند والجوز

عصير مصنوع من حليب اللوز والخضروات وزبدة اللوز

الصورة من موقع freepik

الغداء (12:30 مساءً) خيارات:

شوربة خضار.

سلطة الفطر والخس مع صلصة عالية الدسم.

سلطة دجاج، جزر، فلفل رومي، فاصوليا خضراء مع صلصة غنية بالدهون.

الغداء اللاحق (2:30 مساءً)

1 كوب زبادي يوناني و 2 لوز

وجبة خفيفة مسائية (5:00 مساءً) 1 كوب شاي أخضر مع رشة ليمون.

العشاء (7:30 مساءً) خيارات:

جمبري ونودلز.

أفوكادو و بروكلي مطهو على البخار مع زيت زيتون.

الصورة من AdobeStock

شوربة الفطر والكريمة.

في الأسبوع الأول من نظام كيتو

هناك خسارة أكبر في الوزن لأن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يطرد الماء الزائد من الجسم و يتم أيضًا التخلص من الصوديوم الزائد من الكبد. هذا يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة.

لا يتم تخزين الكيتونات الزائدة التي يتم إنتاجها في الجسم ولكن يتم إخراجها في صورة فضلات عن طريق البول.

يمكن تناول ست وجبات يوميًا مع الكثير من البروتينات والدهون الجيدة للمساعدة في زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

ستمنع خطة النظام الغذائي هذه للأسبوع الأول؛ جسمك من الدخول في وضع الجوع، وسيكون لديك المزيد من الطاقة لأداء مهامك اليومية.

الصورة من AdobeStock

بجانب الرجيم الغذائي التالي عليك ممارسة الرياضة أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية؛ للحصول على أفضل النتائج من خطة نظامك الغذائي مع عدم تناول البيض أو المكسرات أو الجمبري إذا كنت تعاني من الحساسية.



المصدر : موقع stylecraze

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