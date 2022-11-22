شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الطقس البارد على العيون؟.. نصائح لرعاية عينيك في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية فصل الشتاء ، يصبح الحفاظ على دفء أجسامنا أولوية قصوى لمنع الإصابة بالسعال أو الزكام أو الحمى، لكن عليك أن تعتني بعينيك أيضًا.

يعتقد معظمنا أن مشاكل العين أو العدوى أكثر شيوعًا في الصيف، لكن فصل الشتاء يمكن أن يجلب معه أيضًا عددًا كبيرًا من المشكلات المتعلقة بالعيون. يمكن للهواء الجاف والبارد أن يضر عينيك أيضًا.

كيف يؤثر الطقس البارد على عيوننا؟

بالمقارنة مع بقية العام، غالبًا ما يكون هواء الشتاء أكثر جفافًا، مما يسبب بعض مشاكل العيون الشائعة التي قد يواجهها الناس في فصل الشتاء والتي تشمل وفقا لموقع " healthsite" التالى :

يمكن للهواء الجاف والبارد أن يسبب أو يؤدي إلى تفاقم أعراض جفاف العين مثل الإحساس بجسم غريب ، والشعور بإغلاق العينين ، وعدم القدرة على العمل على الكمبيوتر ، وجفاف العينين ، والري المنعكس ، وحكة العين ، والإرهاق.

حساسية في العين:

يصيب الشتاء بعض الناس أكثر ويمكن أن يظهر عليهم تورم في الجفون ، وتقشر في الرموش ، والتهاب في العين ، وحكة ، وحرقان ، وألم في العين ، وزيادة جفاف العين، يُعرف هذا باسم التهاب الجفن التحسسي والتهاب الملتحمة التحسسي.

اعتلال الشبكية الشمسي:

يحدث هذا عادة عندما يكون انعكاس الشمس مرتفعًا مثل الشواطئ والثلج. يميل الناس إلى قضاء بعض الوقت في ضوء الشمس في الشتاء. زيادة الانعكاس من الشمس يمكن أن يسبب حروق الشمس وتلف الشبكية K / A اعتلال الشبكية الشمسي وكذلك يزيد من فرص إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

التهاب الملتحمة الفيروسي :

تنتشر العدوى الفيروسية بشكل أكبر في فصل الشتاء، خاصة عند الأطفال، يمكن أن يؤدي إلى التهاب الملتحمة الفيروسي.

تشوش الرؤية بسبب تجمد القرنية:

عند التعرض لدرجة حرارة منخفضة للغاية، تنقبض الأوعية في العين ويمكنن أن يسبب ضبابية عرضية / مؤقتة في الرؤية.

نصائح للعناية بالعيون خلال فصل الشتاء

ينصح الأطباء اتباع النصائح الواردة أدناه للوقاية من مشاكل العين في الشتاء:

ارتدِ النظارات الشمسية في الهواء الطلق وفي ضوء الشمس

ضع مستحضر واقٍ من الشمس على الوجه بمعامل حماية من الشمس 30+ كلما خرجت في الشمس في الشتاء أو في يوم غائم.

يمكن استخدام قطرات العين المزلقة للحفاظ على رطوبة عينيك.

تجنب لمس أو فرك عينيك كثيرًا. حافظ على نظافة اليدين بغسلهما بالماء والصابون لتجنب خطر العدوى.

لا تعرض عينك للهواء الساخن أو البارد. استخدم المرطب في المنزل أو مكان العمل للحفاظ على رطوبة عينيك وجسمك.

اشرب 2-3 لترات من الماء في الشتاء للحفاظ على مستوى الماء الطبيعي.

تناولي الكثير من الخضار والفواكه وأدرج المكسرات والبذور (مثل بذور الكتان) في نظامك الغذائي.

في حالة وجود حساسية من العين أو التهاب الجفن ، قم بزيارة طبيب العيون للحصول على أفضل علاج.