شكرا لقرائتكم خبر عن لنظام غذاء صحى.. 5 أسباب تدفعك لتناول الخضراوات يوميا أبرزها المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخضراوات الصليبية، والمعروفة أكثر بالخضروات الورقية هى مجموعة سوبرفوود كثيفة المغذيات، وفيرة في عدد من العناصر الحيوية، ترتبط هذه الخضار بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب، عندما تكون مكونًا منتظمًا في نظامك الغذائي اليومي، تعد الخضراوات الصليبية إضافة ممتازة للوجبات الغذائية لإنقاص الوزن وصحة القلب لأنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، إليك الفوائد العديدة للخضراوات ذات الأوراق الخضراء ولماذا يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

أهم فوائد الخضراوات الورقية:1. مغذية للغاية

الخضراوات الصليبية وفيرة بالفيتامينات والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية، هذه الدهون الجيدة ضرورية للعديد من العمليات البيولوجية، بما في ذلك الحفاظ على الصحة المعرفية وتقليل احتمالية التدهور العقلي وأمراض مثل الزهايمر، تعد الخضروات الصليبية مصدرًا ممتازًا لحمض الفوليك والحديد والكالسيوم والسيلينيوم وفيتامين سي.

2. يقوي المناعة

ترتبط القيمة الغذائية للخضراوات الصليبية أيضًا بتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري والربو ومرض الزهايمر، ووفقًا للدراسات تحتوي العناصر النباتية في هذه الخضار على خصائص مضادة للبكتيريا تقوي دفاعات جهاز المناعة لديك ضد الالتهابات التي تسبب الأمراض.

3. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

كما أنها وفيرة في المواد المعروفة باسم الجلوكوزينات، والتي قد تساعد في مكافحة السرطان، تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول الخضراوات الصليبية قد يقلل من خطر الإصابة بمجموعة من الأورام الخبيثة، وخاصة سرطان الثدي والبنكرياس والمثانة والرئة والبروستاتا والقولون، قد تساعد بعض الإنزيمات الموجودة في الخضراوات الصليبية في منع تلف الحمض النووي للخلايا .

4. يعزز فقدان الوزن

عادةً ما توفر الخضراوات الصليبية ما يصل إلى 20 في المائة من إجمالي احتياجاتك اليومية من الألياف لكل وجبة، ووفقًا للأبحاث فإن تناول 30 جرامًا من الألياف يوميًا يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري والسمنة، وكذلك يساعدك على إنقاص الوزن.

5. يحسن صحة القلب

ترتبط الوجبات الغذائية الغنية بالفواكه والخضراوات باستمرار بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا للدراسات ، فإن هذا التأثير مدعوم بالخضراوات الصليبية لأن الجلوكوزينات تخفض الكوليسترول الضار (LDL)، يتم الحفاظ على الشرايين خالية من تراكم الدهون الذي يمكن أن يسبب مشاكل في القلب والسكتات الدماغية عندما تكون مستويات الكوليسترول في الدم صحية.