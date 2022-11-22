شكرا لقرائتكم خبر عن بتفكر تخس.. اعرف أفضل الأوقات لتناول الوجبات لإنقاص الوزن بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تكون في رحلة إنقاص الوزن ، من الضروري مراجعة العديد من عاداتك اليومية ،بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة فعليًا ، من أجل تحسين نجاحك وتحقيق هدفك يجب عليك معرفة أفضل الأوقات لتناول الوجبات لفقدان الوزن بسرعة ، وفقا لأخصائية التغذية ميليسا متري ، أن جسمك عادة ما يهضم الطعام بشكل أكثر إنتاجية خلال الجزء الأول من اليوم، يقوم بذلك لاستخدام الطعام الذي تستهلكه للحصول على الطاقة بدلاً من تخزينه على شكل دهون ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

أفضل موعدًا لتناول الطعام :

أفضل الأوقات بين الساعة 7 صباحًا حتى 3 مساءً، أظهرت دراسة بحثية حديثة أن تناول الطعام فقط خلال هذه الساعات قد يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أكثر فعالية ، والتحكم في ضغط الدم ، وتحسين الحالة المزاجية.

يقترح عدد كبير من الخبراء عدم تناول الطعام بعد الساعة 8:00 مساءً ، إلا أن خبيرة التغذية قالت "بدلا من التركيز على وقت توقف محدد ، يكون من الأكثر فعالية أن تستهلك غالبية السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم، حدد موعدًا لتناول الطعام من ثماني إلى 12 ساعة ، مثل الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً ، بحيث تصوم لمدة 12 ساعة على الأقل وتمنح جسمك وعملية الأيض قسطًا من الراحة.

تناول غالبية السعرات الحرارية في وجبة الإفطار:

أثبتت الأبحاث أنه يمكنك إنقاص المزيد من الوزن باختيار تناول المزيد من السعرات الحرارية في وجبة الإفطار بدلاً من تناول العشاء في وقت متأخر.

توصي متري بتناول المزيد من البروتين في وقت مبكر من اليوم ، لأن هذه العادة ستساعد في تنظيم هرمونات الجوع والشهية - وهذا مدعوم بالبحث ، تناول المزيد من البروتين مع وجبة الإفطار على وجه التحديد قد يساعد في تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها بمجرد انتهاء اليوم، تظهر الأبحاث أننا أيضًا نحرق سعرات حرارية بعد وجبة الإفطار أكثر مما نحرقه بعد العشاء ، وهو سبب آخر للحصول على نسبة مئوية أعلى من السعرات الحرارية في الصباح.

بالنسبة لبقية وجباتك ، اختر مصادر غنية بالبروتين:

للحصول على وجبة فطور غنية بالبروتين ، ضع في اعتبارك عجة مع جزء من الفاكهة والزبادي اليوناني على الجانب، من المهم الحصول على بعض البروتين الصلب خلال كل وجبة ، لكن الإفطار هو الأفضل ويجب أن يكون الأكثر أهمية وتعتبر البذور والمكسرات والعدس والفول ومنتجات الألبان قليلة الدسم كلها مصادر ممتازة للبروتين.