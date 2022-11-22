شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للوقاية من مرض السكري والسيطرة عليه بعد سن 40 للنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو اضطراب في التمثيل الغذائي يحدث بسبب خلل في البنكرياس أو خلل في الأنسولين حيث تظل مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة باستمرار.

مرض السكري وفقا لموقع " timesnownews "هو التحدي المتزايد في جميع أنحاء العالم، وانتشاره المتزايد مدفوع بمجموعة من العوامل التي ظهرت بسبب خيارات نمط الحياة غير المستقرة ، والأنماط الغذائية غير الصحية ، وتعاطي التبغ والكحول. يعتبر وزن الجسم المفرط والسمنة من أهم عوامل الخطر لمرض السكري.

ثلاثة أنواع شائعة لمرض السكر

داء السكري من النوع الأول: لا يستطيع الجسم إنتاج الأنسولين بسبب ضعف المناعة الذاتية.

داء السكري من النوع 2: هو الأكثر شيوعًا عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين بشكل فعال.

سكري الحمل: يحدث أثناء الحمل.

يمكن أن يؤثر مرض السكري على الأشخاص من أي عمر أو عرق أو جنس أو جنس. ومع ذلك ، يمكن أن يكون للحالة تأثيرات أكثر خطورة على النساء عند مقارنتها بالرجال.

كيف يؤثر مرض السكري على النساء؟

قد يعاني النساء والرجال المصابون بداء السكري من أعراض مماثلة ؛ ومع ذلك ، فإن بعضها خاص بالنساء. وتشمل هذه:

عدوى المبيضات - يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى نمو الفطريات ، مما يؤدي إلى عدوى الخميرة المهبلية أو الفموية (القلاع).

التهابات المسالك البولية (UTIs) يضعف ارتفاع السكر في الدم جهاز المناعة مما يؤدي إلى نمو البكتيريا والتهابات المسالك البولية.

متلازمة تكيس المبايض - ترتبط متلازمة تكيس المبايض بمقاومة الأنسولين التي ترفع مستويات السكر في الدم وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

على الرغم من أن مرض السكري يؤثر على الرجال والنساء على حد سواء ، إلا أن النساء يتأثرن بشدة بعواقبه الصحية. وذلك لأن النساء اللواتي يقتربن من سن 40 هن في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث ، حيث يخضع الجسم لتغيرات هرمونية ، وبالتالي يزيد من مقاومة الأنسولين. علاوة على ذلك ، تصبح النساء أكثر عرضة لزيادة الوزن خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث ، مما يزيد من خطر ظهور T2D ؛ لذلك ، يجب على النساء المصابات بداء السكري بذل المزيد من الجهد للسيطرة على مرض السكري والسيطرة عليه.

يزيد مرض السكري من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وفقًا للمسح السريري ، يكون لدى النساء نتائج أسوأ بعد نوبة قلبية ، والنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة 50٪ مقارنة بالرجال.

النساء أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات المرتبطة بمرض السكري مثل أمراض الكلى والسكتة الدماغية والعمى والاكتئاب.

التهابات المهبل والتهابات المسالك البولية

كيف يمكن للنساء فوق سن الأربعين منع ظهور المضاعفات المرتبطة بمرض السكري الحفاظ على وزن الجسم:

السمنة عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض السكري ، والنساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث (قرب سن الأربعين) أكثر عرضة لزيادة الوزن. ومع ذلك ، فإن التغييرات الصغيرة في النظام الغذائي وأنماط نمط الحياة يمكن أن تقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الجسم وتؤخر أو تمنع مرض السكري من النوع 2 والمضاعفات المرتبطة به.

كن على دراية ويقظة:

من الأهمية بمكان أن تكون على دراية بالعلامات والأعراض المختلفة المرتبطة بمرض السكري لأنه يساعد في الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب، قم بإجراء فحص الدم مرة واحدة على الأقل في السنة ، وفي حالة مرض السكري ، يجب إجراء فحوصات الدم بانتظام للتحقق من مستويات السكر في الدم.

إدارة وجباتك:

لقد لوحظ بشكل عام أن النساء تميل إلى تخطي وجبة الإفطار. ومع ذلك ، تشير الدراسات البحثية إلى أهمية تناول وجبة الإفطار لأنها تساعد في الحفاظ على مستويات ثابتة من الجلوكوز في الدم.

كن نشيطًا بدنيًا:

استهدف النشاط البدني اليومي ، والذي يشمل المشي في الصباح والمساء ، والجري ، والركض ، وركوب الدراجات ، واليوجا ، والتمارين الرياضية ، وما إلى ذلك.

تناول الطعام الصحيح: يعد النظام الغذائي المتوازن وممارسات الأكل الصحي من بين أهم جوانب إدارة مرض السكري . التوصيات الغذائية لمرضى السكر هي: