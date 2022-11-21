شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح من أطباء الجلد لتقليل المسام لبشرة خالية من حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المسام ضرورية لعمل بشرتنا بشكل صحيح، أنها تسمح للجلد بإفراز السموم من خلالها في شكل عرق، ولكن يؤدي تضخم المسام إلى العرق المفرط الذي يمكن أن يصبح سببًا لتكرار ظهور حب الشباب، في هذا التقرير نتعرف على 5 نصائح من أطباء الجلد لتقليل المسام لبشرة خالية من حب الشباب، بحسب موقع "Health".

هناك حوالي 20 ألف من المسام على الوجه وهي فتحات طبيعية للغدد الدهنية، كذلك فإن المسام تزداد في الحجم مع زيادة إفراز الدهون نتيجة للتغيرات الهرمونية أو التغيرات المناخية.

قد تتضخم أيضًا بسبب عملية الشيخوخة أو أضرار أشعة الشمس أو نمط الحياة غير الصحي عندما تتحلل ألياف الكولاجين ولا يمكنها الحفاظ على المسام سليمة.

الإجراءات النهائية لتقليل حجم المسام هي الوخز بالابر الدقيقة أو البلازما الغنية بالصفائح الدموية أو إجراءات الليزر التي تساعد في إعادة بناء الكولاجين.

ومع ذلك ، يمكن استخدام مقشرات كيميائية مثل Beta Hydroxy Acides و retinoids لتقليل إنتاج الدهون وحجم المسام.

كيف تقللين حجم المسام؟اتبعي هذه النصائح المعتمدة من أطباء الجلدية لتقليل حجم المسام: 1. حافظي على وجهك نظيفاإذا كانت لديك مسام مفتوحة كبيرة على وجهك، يجب أن تحافظي على نظافته، حيث تحتاج إلى التأكد من عدم تراكم الأوساخ أو الزيوت على وجهك.

التطهير السليم للبشرة وإزالة المكياج سيساعد في فتح المسام وتقليل حب الشباب.

2. استخدام المنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليكمن الأفضل استخدام المنتجات التي تحتوي على حمض بيتا هيدروكسي مثل حمض الساليسيليك وهو محلول للدهون يذيب الدهون في الزهم ويفتح المسام، مما يساعد على تقليل حجم المسام. 3. الريتينويدمنتج للبشرة يحتوي على الرتينويدات مفيد للصحة العامة للبشرة لأنه يساعد في الحد من حب الشباب.

يمكنك استخدام الريتينويد مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لتقليل الزيت وتراكم الخلايا الميتة.