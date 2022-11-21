شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث الهواء يؤدى إلى الاكتئاب والقلق.. نصائح لتقليل مخاطره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر تلوث الهواء على الصحة النفسية مثلما يؤثر على صحتك الجسدية، حيث أن الهواء النقي يرفع من مزاجك في حين أن الهواء الملوث يجعلك تشعر بالإحباط، ويساعدك الهواء النقي أيضًا على التعامل مع القلق والاكتئاب، ويمنحك الثقة ويزيد من تناول الأكسجين، ويزيد من القدرة الحيوية لرئتيك على تنظيم التنفس، وكذلك يمكن للاستمتاع ببعض أشعة الشمس أن يعطي لمسة إيجابية لمزاجك، بحسب موقع "Health".



آثار تلوث الهواء على الصحة النفسية آثار تلوث الهواء على الصحة النفسية وجدت الأبحاث حول التأثيرات العصبية لتلوث الهواء أن زيادة التهاب الدماغ من التعرض للجسيمات إلى جانب زيادة مستويات السيتوكينات يزيد من مخاطر القلق والاكتئاب. يمكن أن تنتقل جزيئات التلوث من الرئتين إلى الدم وفي بعض الحالات تنتقل عبر محور العصب الشمي إلى الدماغ.

عندما تدخل العناصر السامة في الهواء إلى جسم الإنسان، فإنها تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي المركزي. هذا أيضًا عامل خطر للإصابة بمرض الزهايمر وأمراض باركنسون.

تتعطل العديد من الخلايا العصبية في الدماغ بسبب تنفس الهواء السام أولئك الذين يتعرضون لمستوى عالٍ من الهواء السام يمكن أن يعانون أيضًا من اضطراب ثنائي القطب واضطراب الشخصية والاكتئاب.



التنفس العميق للتخفيف من مخاطر الاكتئاب والقلق التنفس العميق للتخفيف من مخاطر الاكتئاب والقلق تساعد ممارسة تمارين التنفس العميق كل يوم على تحسين وظيفة جهازك العصبي وتنشيط كيانك بالكامل. يساعد على تفريغ رئتيك من خلال التنفس. لا يتم احتضان الفيروسات والجراثيم والميكروبات ، لذلك لا تتكامل ولا تتكاثر.

عندما نقوم بتمارين التنفس فإنها تولد حرارة في الجيوب الأنفية وتقتل الفيروسات والجراثيم.

واللحمية الموجودة خلف الأنف ، وهي الأوردة الليمفاوية، تستنزف كل شيء غير مرغوب فيه وتبقى بصحة جيدة.



طرق لتقليل مخاطر الاضطرابات النفسية الناتجة عن تلوث الهواء طرق لتقليل مخاطر الاضطرابات النفسية الناتجة عن تلوث الهواء إليك ما يمكنك فعله للتخفيف من مخاطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية التي تحدث بسبب تلوث الهواء:

-تناول نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية يساعد في تقوية جهاز المناعة.

- ممارسة الرياضة البدنية حتى في المنزل إذا كان الشخص غير قادر على الخروج، يساعد في تقوية الجسم والعقل.

-النوم جيدًا كما أنه يساعد في إصلاح واستعادة الصحة.

-يمكن أيضًا طلب العلاج من متخصص في مشاكل الصحة العقلية.

-ابتعد عن المناطق الملوثة.