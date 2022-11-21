شكرا لقرائتكم خبر عن لزيادة مستويات الكولسترول الجيدة.. خليك في عين الجمل وبذور الشيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعلم جميعًا أن الأطعمة المعالجة تؤدي إلى العديد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة ، بما في ذلك اضطراب مستوى الكوليسترول في الجسم، بينما نسمع أن زيادة محتوى الكوليسترول ضار بالصحة ، هناك نوعان من الكوليسترول - LDL (أو الكوليسترول الضار) و HDL (أو الكوليسترول الجيد). يؤدي فرط الكوليسترول السيئ في الجسم إلى تكوين طبقة من البلاك على جدران الشرايين ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ، يقترح خبراء الصحة إصلاحه بزيادة الكوليسترول الجيد، وإليك قائمة بالمكونات الغذائية الصحية التي يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

إليك 5 خيارات غذائية صحية لزيادة محتوى الكوليسترول الجيد في الجسم:بذور الشيا:

تعتبر بذور الشيا من الأطعمة الخارقة وتحملك بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، تعتبر مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية النباتية والألياف وأكثر مما قد يساعد في خفض مستويات LDL في الجسم.

شعير:

من المكونات الغذائية الصحية الأخرى ، الشعير عبارة عن حبة كاملة تحتوي على كمية كافية من بيتا جلوكان - الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين نسبة HDL و LDL.

عين الجمل:

عين الجمل مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية المعروفة بحماية صحة القلب، وهكذا يخفض الجوز الكوليسترول الكلي في الدم ويزيد HDL (الكوليسترول الجيد)" .

زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند قد ثبت أنه يرفع مستويات الكوليسترول - الجيد والسيئ وفي الحقيقة ، تشكل الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة كمية صغيرة فقط من الأحماض الدهنية في زيت جوز الهند".

فول الصويا:

فول الصويا غني بالدهون غير المشبعة والألياف والبروتينات النباتية، تزيد الأيسوفلافون في فول الصويا من مستويات HDL وإذا خفضت فيتويستروغنز مستويات LDL والدهون الثلاثية ، وبالتالي تحسين ملف الدهون لديك، يجب تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي اليومي من أجل صحة جيدة، لكن تذكر دائمًا أن الاعتدال هو المفتاح.