صحة ورشاقة

لزيادة مستويات الكولسترول الجيدة.. خليك في عين الجمل وبذور الشيا

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القاهرة - سامية سيد - نعلم جميعًا أن الأطعمة المعالجة تؤدي إلى العديد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة ، بما في ذلك اضطراب مستوى الكوليسترول في الجسم، بينما نسمع أن زيادة محتوى الكوليسترول ضار بالصحة ،  هناك نوعان من الكوليسترول - LDL (أو الكوليسترول الضار) و HDL (أو الكوليسترول الجيد). يؤدي فرط الكوليسترول السيئ في الجسم إلى تكوين طبقة من البلاك على جدران الشرايين ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ، يقترح خبراء الصحة إصلاحه بزيادة الكوليسترول الجيد، وإليك قائمة بالمكونات الغذائية الصحية التي يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

إليك 5 خيارات غذائية صحية لزيادة محتوى الكوليسترول الجيد في الجسم:
  بذور الشيا:
 

تعتبر بذور الشيا من الأطعمة الخارقة وتحملك بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، تعتبر مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية النباتية والألياف وأكثر مما قد يساعد في خفض مستويات LDL في الجسم.

شعير:
 

من المكونات الغذائية الصحية الأخرى ، الشعير عبارة عن حبة كاملة تحتوي على كمية كافية من بيتا جلوكان - الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين نسبة HDL و LDL.

عين الجمل:
 

عين الجمل مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية المعروفة بحماية صحة القلب، وهكذا يخفض الجوز الكوليسترول الكلي في الدم ويزيد HDL (الكوليسترول الجيد)" .

زيت جوز الهند:
 

زيت جوز الهند قد ثبت أنه يرفع مستويات الكوليسترول - الجيد والسيئ وفي الحقيقة ، تشكل الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة كمية صغيرة فقط من الأحماض الدهنية في زيت جوز الهند".

فول الصويا:
 

فول الصويا غني بالدهون غير المشبعة والألياف والبروتينات النباتية، تزيد الأيسوفلافون في فول الصويا من مستويات HDL وإذا خفضت فيتويستروغنز مستويات LDL والدهون الثلاثية ، وبالتالي تحسين ملف الدهون لديك، يجب تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي اليومي من أجل صحة جيدة، لكن تذكر دائمًا أن الاعتدال هو المفتاح.

 

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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