شكرا لقرائتكم خبر عن ارتجاع المرىء.. احذر من مسببات الحموضة السبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يصاب شخص ما بالارتجاع الحمضي ، فإنه يعاني من حرقة في المعدة، يساعد حمض الهيدروكلوريك ، وهو حمض قوي موجود في المعدة ، في تكسير الطعام ويعمل كدفاع ضد مسببات الأمراض مثل البكتيريا، في حين أن المريء غير مغطى ، تم تعديل بطانة المعدة بعناية لحمايتها من حمض المعدة القوي، غالبًا ما تعمل العضلة العاصرة المعوية المريئية ، وهي حلقة عضلية ، كصمام لمنع الطعام من العودة إلى المريء مع السماح له بدخول المعدة، عندما يتعطل هذا الصمام ، يتدفق حمض المعدة للخلف إلى المريء، يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة أيضًا إلى حرقة المعدة، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

تجنب هذه الأطعمة والمشروبات السبعة التي يمكن أن تسبب حرقة المعدة1. الأطعمة الحارة

يمكن أن تحدث الحموضة المعوية بسبب الفلفل وبعض الأطعمة الحار والأطعمة الأخرى الغنية بالتوابل، تجنب الوجبات الحارة إذا كانت تسبب لك الحموضة بعد ذلك ، أعد تقديم أشكال أكثر اعتدالًا من خياراتك المفضلة تدريجيًا.

2. الأطعمة الدهنية

يجب على الناس تجنب الأطعمة الدهنية لأسباب متنوعة ، بما في ذلك ارتجاع الأحماض، نظرًا لأن الدهون أثبتت قدرتها على تهدئة العضلة العاصرة للمريء (LES) ، وهي العضلات التي تشكل حاجزًا بين المريء والمعدة ، فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون يمكن أن تجعل أعراض ارتجاع الحمض أسوأ، علاوة على ذلك ، قد يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالدهون إلى تحفيز الجسم على إفراز هرمون كوليسيستوكينين ، الذي يؤدي أيضًا إلى إرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى.

3. الكافيين

تشمل الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين القهوة والصودا والشاي والشاي المثلج وجميع الأطعمة الأخرى، لا يجب أن تتجنب القهوة إذا كنت تعاني من الحموضة المعوية، إنه ينطوي على استهلاك سعرات حرارية أقل ، ربما لن تواجه أي مشاكل في شرب فنجان من القهوة كل صباح إذا كنت تعاني من الحموضة المعوية.

4. النعناع

على الرغم من أن العديد من الأفراد يعتقدون خطأً أن النعناع يهدئ المعدة ، إلا أنه يسبب حرقة المعدة عند تناوله، تخطي النعناع بعد العشاء ، خاصة إذا كانت وجبة مشبعة، نظرًا لأن النعناع يهدئ العضلة العاصرة الواقعة بين المعدة والمريء ، فقد يزيد من خطر إصابتك بحرقة المعدة، وهذا يجعل من الممكن ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء.

5. شوكولاتة

يتم إفراز مادة السيروتونين نتيجة تناول الشوكولاتة ، مما يجعل الأفراد سعداء، لا يجعلك السيروتونين تشعر بالسعادة فحسب ، بل يريح أيضًا العضلة العاصرة للمريء. والتي كما تمت مناقشتها من قبل ، يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالحموضة المعوية.

6. المشروبات الغازية

المشروبات الغازية توسع المعدة علاوة على ذلك ، تضع المعدة المتورمة مزيدًا من الضغط على العضلة العاصرة للمريء وتشجع على الارتجاع، قد تكون فكرة جيدة أن تتجنب المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات الغازية إذا كنت تعاني من الحموضة المعوية.

7. بعض الأطعمة تختلف من شخص لآخر

قد يؤدي الثوم أو البصل إلى تفاقم الشعور بحرقة المعدة لدى بعض الأشخاص، احتفظ بدفتر يوميات للوجبات لمساعدتك في تحديد العناصر التي تسبب لك حرقة المعدة والعمل على تجميع قائمة بالأطعمة الآمنة لمساعدتك على تجنبها.