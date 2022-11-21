شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. اعرفى أسباب إصابة طفلك بالإمساك وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الإمساك عند الأطفال مع تغييرات كبيرة مثل التحول إلى الأطعمة الصلبة ، والتدريب على استخدام المرحاض ،يتركز العلاج الشائع للإمساك حول النظام الغذائي والترطيب وتغيير السلوك مثل الجلوس في المرحاض بانتظام، يمكن أن تساعد الأدوية مثل الملينات والمنشطات في علاج الإمساك ، لكن مفتاح النجاح يكمن في مساعدة طفلك على تطوير عادات ثابتة لاستخدام المرحاض.

تذهب إلى الطبيب ، وبعد بعض الأسئلة ، إلى الفحص ، وربما أشعة سينية على البطن ، يخبرك طبيب الأطفال أن طفلك مصاب بالإمساك. كيف يمكن لذلك ان يحدث؟ كيف يمكن أن ترتبط أعراض طفلك بشيء يبدو بسيطًا جدًا؟ الإمساك شائع عند الأطفال. ما يقرب من 1 من كل 20 زيارة طبيب أطفال بسبب الإمساك.

ما هو الإمساك؟

الإمساك هو حالة من البراز المتكرر والصلب ، أو البراز المؤلم ، أو أقل من حركة الأمعاء مرتين في الأسبوع.

مسببات الإمساك

يمكن أن يحدث الإمساك لأسباب عديدة ، ولكنه شائع بشكل خاص في مرحلة الطفولة أثناء انتقال الرضيع إلى الأطعمة الصلبة ، وأثناء التدريب على استخدام المرحاض ، وعندما يدخل الأطفال المدرسة.

تغيير النظام الغذائي يمكن أن يسبب الإمساك عند الرضع الذين ينتقلون من حليب الأم إلى الأطعمة الصلبة

قد يتجنب الأطفال المدربون على استخدام المرحاض التبرز إذا لم يكونوا مهتمين باستخدام المرحاض أو الذين لا يريدون مقاطعة لعبهم لاستخدام الحمام، قد يمتنع الأطفال أيضًا عن الشعور بالسيطرة أو لتجنب حركة الأمعاء المؤلمة ، مما يؤدي إلى تفاقم الإمساك، قد يستغرق الأمر أيضًا وقتًا للطفل الذي يتدرب على استخدام المرحاض.

متى ترى طبيب الأطفال

إذا استمر إمساك طفلك لأكثر من أسبوعين أو أدى إلى تغيرات في الشهية أو ألم مع التبرز ، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يصبح الإمساك سلس البول. يحدث هذا عند وجود كمية كبيرة من البراز في القولون ، مما يسبب تسرب الإسهال حول البراز الصلب. في حالات نادرة ، قد يكون هناك سبب طبي لإمساك طفلك.

معالجة الإمساكالنظام الغذائى

يمكن أن تساعد زيادة الألياف في النظام الغذائي على تحريك البراز لأنه لا يتم هضمه ، لذا فهو يساعد في تنظيف الأمعاء، تشمل الأطعمة الغنية بالألياف الفواكه والخضروات المطبوخة والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والبقوليات. هناك أيضًا حلاوة الألياف المتاحة دون وصفة طبية كمصدر بديل للألياف.

ترطيب

يساعد شرب الماء على تليين البراز عن طريق الاحتفاظ بالمياه في الأمعاء ، مما يسهل على البراز الحركة عبر القولون.

الجلوس على المرحاض

شجع طفلك على الجلوس على المرحاض بعد الوجبات ، لأن الأكل يساعد في تحفيز الجهاز الهضمي، يجب ألا تحتوي دورات المياه على أي عوامل تشتيت للانتباه ، مثل الهواتف أو الأجهزة اللوحية ، ويجب أن تدوم لمدة 5 دقائق على الأقل، ضع في اعتبارك نظام مكافأة لتشجيع تطوير عادة الجلوس في المرحاض.

الأدوية

قد يصف لك طبيبك ملينات للبراز أو ملينات أو مزيجًا منها تساعد ملينات البراز وبعض الملينات التناضحية في سحب الماء إلى القولون ، مما قد يؤدي إلى تليين البراز الصلب. تساعد الملينات المنشطة دفعه للخارج عن طريق تحريك عضلات القولون.

أخصائي الجهاز الهضمي

بالنسبة للأطفال الذين يعانون من الإمساك المزمن ، قد يحيلهم أطباء الأطفال إلى أخصائي أمراض الجهاز الهضمي للأطفال ، والمتخصص في مشاكل الجهاز الهضمي. يمكن أن يؤدي الإمساك المزمن إلى فقدان الإحساس بالأعصاب وتمدد القولون ، يمكن علاج هذا بمجموعة من التغييرات في النظام الغذائي والأدوية وتغييرات السلوك.