شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أشخاص ممنوعون صحيا من قيادة السيارة.. أبرزهم مرضى السكر والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الناس لا يدركون ذلك ، لكن بعض الحالات الصحية يمكن أن تمنعك من القيادة، فأنت تعرض نفسك والسائقين الآخرين للخطر، وإليك الأشخاص الممنوعون صحيا من القيادة ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما الظروف الصحية التي تسبب قيود القيادة؟

يمكن أن تسبب العديد من الظروف الصحية قيودًا على القيادة، مع تقدم المشاكل الصحية ، يمكن أن تتفاقم الأعراض مما يجعل القيادة أكثر صعوبة، لكن هذا قد لا يتطلب منك التوقف عن القيادة على الفور.

يمكن أن تسبب المشاكل الصحية التالية إصابة خطيرة أو الوفاة إذا ظهرت الأعراض خلف عجلة القيادة.الصرع

الصرع ، هو أحد الأسباب الطبية الأكثر شيوعًا لتعليق القيادة للأشخاص، تسبب النوبات نشاطًا غير طبيعي للدماغن نتيجة لذلك ، لا يمكنهم التحكم في الجسم وعادة ما يكون هناك فقدان للوعي، يمكن أن تختلف الأعراض كثيرًا لدى الأشخاص الذين يعانون من النوبات، هذه مشكلة خاصة إذا حدثت النوبات دون سابق إنذار.

السكتة الدماغية أو غيرها من الحالات العصبية

يمكن أن تؤثر السكتة الدماغية على طريقة عمل الجسم، تعمل السكتات الدماغية على منع تدفق الدم في الدماغ ، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى إصابة مناطق من الجسم بالشلل في بعض الأحيان يتم حل هذه الأعراض ، لكن في أحيان أخرى لا يتم حلها. يمكن أن يتسبب أيضًا في تباطؤ أوقات رد الفعل في الدماغ والاستجابات البصرية. هذا يمكن أن يغير من قدرات القيادة.

فقدان الوعي

الإغماء أمر شائع جدًا، عندما تحدث هذه النوبات دون سبب معروف ، فإنها تحتاج إلى الإبلاغ عنها.

دوار

يمكن أن يتسبب الدوخة أو الإحساس بالدوار في الشعور بالارتباك، يمكن أن يحدث ذلك دون سابق إنذار ويمكن أن تشعر كما لو أن رؤيتك قد تغيرت أيضًا، هذا يسبب ظروف قيادة غير آمنة.

داء السكري

يمكن أن يكون مرض السكري خادعًا، إذا انخفضت نسبة السكر في الدم بشكل كبير ، مما تسبب في ظهور أعراض نقص السكر في الدم ، فقد يكون ذلك خطيرًا جدًا أثناء القيادة، تشمل الأعراض تغير الحالة العقلية أو الارتباك أو الدوار أو حتى عدم الاستجابة.

يمكن أن يحدث العكس أيضًا يمكن أن يكون ارتفاع نسبة السكر في الدم ، أعراض مشابهة إذا لم يتم السيطرة عليها، يمكن أن يكون أي منهما خطيرًا خلف عجلة القيادة في مركبة متحركة.

فقدان البصر

يمكن أن يحدث فقدان البصر في أي وقت في حياتك بسبب الإصابة أو المرض. يمكن أن تمنع التغييرات في الرؤية القيادة الآمنة في الليل أو بشكل عام، يمكن أن تؤدي اضطرابات العين مثل الجلوكوما والتنكس البقعي والساد إلى فقدان البصر.

فقدان الحركة

يمكن أن يضعف ألم المفاصل أو التهاب المفاصل القيادة، قد يتسبب هذا في إعاقة وتعليق امتيازات القيادة في بعض الحالات ، يمكن أيضًا أن يؤدي بتر الأطراف أو فقدها إلى منع القيادة السليمة.

أمراض القلب

يمكن أن تكون مشاكل القلب مثل النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية أسبابًا محتملة للقيود، قد تتسبب النوبة القلبية الأخيرة في دوار أو إغماء أو ألم في الصدر ، مما يعرض السائق للخطر، يمكن أن تسبب الذبحة الصدرية ألمًا مفاجئًا في الصدر أو الرقبة أو الظهر أو الفك يمكن أن يشتت انتباه السائق ويحاكي النوبة القلبية. كلاهما يمكن أن يكون مخيفًا.

اضطرابات النوم

يمكن أن تسبب مشاكل النوم مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي أو الخدار مشاكل في القيادة، يمكن أن تسبب هذه الاضطرابات النعاس المفرط أثناء النهار والنوم خلف عجلة القيادة.

المخدرات

يمكن للأدوية مثل مسكنات الألم أن تسبب تغيرات في الحالة العقلية وتؤثر على القيادة، لا ينبغي أن تؤخذ هذه أثناء القيادة.