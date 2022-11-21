شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتناول وجبة خفيفة من الفشار دون القلق بشأن زيادة الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفشار هو وجبة خفيفة يمكن طهيها بطريقة صحية، ويمكن أن يكون الفشار مقرمشًا أو مالحًا أو حلوًا أو مغطى بالشوكولاتة، ونحن نعشق هذه الوجبة الخفيفة المصنوعة من الحبوب الكاملة لأسباب متنوعة ، ولكن في الغالب لأنها مليئة بالعناصر الغذائية ولها العديد من الفوائد الصحية، لكن يجب الانتباه إلى عملية الطهي، حيث يعتمد ما إذا كان الفشار مغذيًا أم لا على كيفية صنعه، بحسب موقع "Health".

ويمكن أن يؤدي صنع الفشار بمكونات مثل الإفراط في تناول الملح أو السكر أو الزبدة أو الزيت إلى الإفراط في تناول الطعام وإفساد العامل الصحي الذي تشتهر به الوجبة الخفيفة.

لكن الفشار المصنوع منزليًا المصنوع من زيت الأفوكادو أو زيت الزيتون يمكن أن يكون إضافة مغذية لنظامك الغذائي كل يوم.



فوائد الفشار الصحية ​1. يحتوي الفشار على نسبة عالية من مضادات الأكسدة من مادة البوليفينولمن المعروف أن مضادات الأكسدة هذه تساعد في حماية خلايانا من التلف بسبب الجذور الحرة، كما أنها مرتبطة بفوائد صحية أخرى بما في ذلك تحسين الدورة الدموية وتحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض. 2. نسبة عالية من الأليافالفشار غني بالألياف ويقدر أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة ومرض السكري من النوع الثانى، كما أنه يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي. 3. يساعد الفشار في إنقاص الوزنإذا كنت ترغب في تناول شيء ما ، يمكن أن يكون الفشار خيارًا رائعًا كوجبة خفيفة لأنه غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية وكثافة طاقة منخفضة.





كيف يمكن أن يكون الفشار ضارًا بصحتك؟لا تزال هناك بعض الأشياء التي يجب التفكير فيها حتى لو كان الفشار خيارًا مغذيًا للوجبات الخفيفة.

كلما كان الفشار عاديًا ، كانت وجبتك الخفيفة صحية (سعرات حرارية أقل) ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه يجب عليك استهلاك الفشار الخفيف باستمرار.

يمكنك أحيانًا تناول الفشار المتبّل لأنه ليس له آثار سلبية كبيرة على صحتك.

يمكن تجنب بعض المكونات أثناء صنع الفشار -يمكن تدمير القيمة الغذائية الطبيعية للفشار إذا لم تتم معالجته بشكل صحيح غالبًا ما يتم تغطية الفشار الذي يتم شراؤه من المتاجر أو دور السينما بالدهون الضارة والنكهات الاصطناعية والمستويات الزائدة من السكر والملح كل ذلك يمكن أن يضر بصحتنا لأن هذه المكونات تزيد بشكل كبير من عدد السعرات الحرارية في الوجبة الخفيفة.