شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يفقد 13 كيلو من وزنه ويكشف لمتابعي "تويتر" سر الدايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الملياردير إيلون ماسك، مالك شبكة التواصل الاجتماعى "تويتر "الجديد، عن فقدان 13 كيلو جراما من وزنه، قائلا عبر تغريدة له، إنه اتبع: "نظام الصيام المتقطع، بالإضافة لحقن إنقاص الوزن والتحكم في السمنة Ozempic / Wegovy ، ومنع وجود أي طعام شهي بالقرب منه"، يشير إلى خطة الصيام المتقطع تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق الصحة هذه الأيام.

كتب أحد متابعى إيلون ماسك قائلا: "لقد فقدت الكثير من الوزن يا إيلون! استمر في العمل الرائع". كان هناك اختلاف واضح في صور إيلون ماسك التي شاركتها، كما كتب الملياردير مرة أخرى، متفقًا على أنه فقد 30 رطلاً أو 13 كجم.

استفسر عدد من الأشخاص عن السبب الذي أحدث الفارق وكيف فعل ذلك بالضبط لفقدان الكثير من الوزن شارك إيلون ماسك الرد قائلا: "صيام متقطع + أوزيمبيك / ويجوفى حقن إنقاص الوزن + لا يوجد طعام شهي بالقرب مني".

تفاعل عدد من الأشخاص مع رحلة فقدان الوزن التي قام بها إيلون ماسك على توتير كتب أحد المستخدمين بينما علق آخر، "انشر صورًا لتقدمك إذا كنت مرتاحًا لذلك! سيحفز الكثير من الناس"، بينما علق آخر، "أنت أيضًا مشغول جدًا، وربما يكون لديك وقت أقل لتناول الطعام!".

يشار إلى أن إيلون ماسك أعاد أمس السبت حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على تويتر، حيث طرح الملياردير صاحب موقع تويتر السؤال على متابعيه في استطلاع للرأي.

وكتب ماسك في تغريدة مستخدمًا عبارة لاتينية ": "لقد تحدث الناس، سيعاد ترامب إلى منصبه"، جاء هذا الإعلان بعد يوم من تصويت ماسك على أتباعه من خلال مطالبة بسيطة بـ "إعادة ترامب"، وأظهر الاستطلاع، حتى مساء السبت، أن 51.8٪ صوتوا بـ "نعم" فيما صوت 48.2٪ بـ "لا"، وفقاً لموقع businessinsider.

وتأتي الاستعادة بعد عامين تقريبًا من طرد ترامب من المنصة في أعقاب أعمال الشغب القاتلة في 6 يناير 2021 في الكابيتول، كانت عودة ترامب إلى تويتر متوقعة على نطاق واسع بعد أن أغلق الرئيس التنفيذي لشركة Tesla صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر.

وقال ماسك في مؤتمر فاينانشيال تايمز في مايو "أعتقد أنه ليس من الصحيح حظر دونالد ترامب، وأعتقد أن هذا كان خطأ، لقد أدى إلى نفور البلاد ولم ينتج عنه عدم وجود صوت لدونالد ترامب، وأعتقد أنه كان قرارًا سيئًا من الناحية الأخلاقية وحماقة في أقصى الحدود."

وأضاف أنه "سيعكس البرمبان" إذا كان يملك تويتر، بعد وقت قصير من إتمام عملية الشراء، وأطلق ماسك أربعة من كبار المديرين التنفيذيين على تويتر، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال ورئيس الشؤون القانونية والسياسة العامة فيجايا جادي.

وقالت تويتر في بيان في ذلك الوقت: "بعد مراجعة دقيقة للتغريدات الأخيرة من حسابrealDonaldTrump والسياق المحيط بها، قمنا بتعليق الحساب بشكل دائم بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".