شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعشاب لتعزيز الصحة يمكنك زراعتها في مطبخك.. منها الريحان والبقدونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البقدونس الطازج والكزبرة ووأعشاب أخرى تحتوي على كميات جيدة من مضادات الأكسدة والمركبات المغذية الأخرى التي ستفيد صحتك أثناء إضافتها لأطباق الخضار والشوربات والمشاوي ، ويمكنك زراعتها داخل مطبخك بكل سهولة ويسر فهى تنمو فعليًا في أي وقت من السنة إليك خمسة أعشاب يجب أن تزرعها الآن من أجل مذاقها الرائع وفوائدها الصحية، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - رَيحان

من السهل أن تنمو النجمة العطرية، الريحان إذا حصلت على أكثر مما يمكنك استخدامه ، فقم بتخزينه عن طريق تجميده ؛ سوف يحتفظ بنكهته ومغذياته.

يبدو أن الريحان مفيد لاضطرابات التمثيل الغذائي وأكثر من ذلك، تشير الدراسات إلى أن تناول أوراق الريحان قد يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول وضغط الدم وسكر الدم وتقوية جهاز المناعة ، وفقًا لتقرير

2 - مردقوش

مكون مردقوش يتمتع بأكبر فائدة صحية محتملة ، وهو الفينول الطبيعي ذو القوة المضادة للأكسدة في إحدى دراسات مجلة الأبحاث الطبية الدولية ، طُلب من مجموعة صغيرة من المشاركين تناول زيت المردقوش مع كل وجبة أثناء اتباع النصائح الغذائية، أظهر أولئك الذين استهلكوا الزيت تحسنًا أكبر في ملامح الكوليسترول لديهم من أولئك الذين لم يتناولها.

3 - بَقدونس

البقدونس ، الأعشاب العطرية المفضلة لدى الأوروبيين الشرقيين وهو عنصر أساسي في النظام الغذائي المتوسطي ، هو مدر طبيعي قوي للبول ، فقد ثبت في الدراسات أنه مضاد فعال لارتفاع ضغط الدم - مما يعني أنه يمكن أن يخفض ضغط الدم عن طريق إزالة الماء من مجرى الدم وتوسيع الأوعية الدموية.

تعتبر الأعشاب الورقية أحد أفضل مصادر فيتامين K ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ومهم لتخثر الدم وتجديد العظام.

4 - إكليل الجبل

يحتوي إكليل الجبل المعطر ، الذي تم استخدامه للأغراض الروحية والطبية لعدة قرون ، على كميات جيدة من الفيتامينات الأساسية مثل A و C و B-6 ومضادات الأكسدة الأخرى ، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والكالسيوم، يُعتقد أن إكليل الجبل مضاد للالتهابات مفيد لجهاز المناعة والدورة الدموية. وقد ثبت أن رائحته تحفز اليقظة والذاكرة والإدراك وتحسن الحالة المزاجية.

5 - زعتر

يشتهر الزعتر بخصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا منذ مئات السنين في الواقع ، من المرجح أنك استخدمته طبيًا دون أن تعرفه حتى إذا قمت بالغرغرة بغسول الفم ، تشير دراسات أخرى إلى أن الزعتر قد يزيد من نسبة الكوليسترول الحميد (الجيد) مع تقليل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية. أخيرًا ، مثل معظم الأعشاب ، يعتبر الزعتر غنيًا بالفيتامينات والمعادن مثل الفيتامينات C ، A ، B-6 ؛ الكالسيوم. حديد؛ المغنيسيوم؛ والمنغنيز ، اللذان يدعمان نظام المناعة الصحي.