لوقف النزيف بسرعة ..  علاجات منزلية جربيها بنفسك

بيروت - نادين محمد - تعتبر الجروح والكدمات شائعة جدًا، خاصة إذا كان لديك طفل أو إذا كنت تمارسين الرياضة. لحسن الحظ، يمكنك بسهولة علاج الجرح البسيط ببعض العلاجات المنزلية لوقف النزيف. فكلما أسرعت في معالجة الإصابة، زادت سرعة شفائها. ومع ذلك، تتطلب الجروح الكبيرة أو الإصابات الخطيرة الإسعافات الأولية والمساعدة الطبية المهنية العاجلة، فيما يلي وفقًا لموقع stylecraze بعض الطرق التي ستساعدك على وقف أو تقليل نزيف الجرح:

1-مارسي الضغط بيديك

ضعي قطعة قماش نظيفة أو شاش معقم على الجرح واضغطي لأسفل بإحدى يديك أو بكلتا يديك واستمري في الضغط بثبات لمدة 5 دقائق، أو حتى يتوقف الجرح عن النزيف.

2-رفع المنطقة المصابة فوق القلب

لوقف نزيف الجرح في ذراعك، ارفعيه بحيث يكون فوق القلب. إذا كان الجرح في ساقك، يمكنك استخدام وسادتين لرفع ساقك أو قدمك بزاوية مرتفعة. تمكنك هذه التقنية من الاستفادة من قوة الجاذبية لإبطاء وتقليل تدفق الدم.

هناك العديد من نقاط الضغط الشرياني على الجسم، حيث يقع الشريان بجوار العظم مباشرةً وقريبًا من سطح الجلد. إذا فشل الرفع والضغط المباشر معًا في إيقاف النزيف، يمكنك أيضًا الضغط على نقطة الضغط المناسبة التي تقع فوق الجرح النازف.

ووفقًا لموقع stylecraze لتحديد البقعة، ضعي أصابعك على هذه النقطة وستكونين قادرة على الشعور بنبض قوي.

للجرح النازف إليك أفضل علاجات منزلية لنزيف الأنف ونصائح الوقاية.

كيس شاي مستعمل

يمكن إعادة استخدام كيس الشاي المستخدم كواحد من أكثر العلاجات المنزلية لوقف النزيف، خاصةً لعلاج نزيف اللثة. وجدت دراسة أن مستخلص الشاي الأخضر المغلف بالشاش يمكن أن يقلل بشكل فعال من النزيف بعد خلع الأسنان.

جل الصبار

للصبار خصائص قابضة ومطهرة ويمكنه تسريع إغلاق الجرح والنمو في الخلايا التي تعزز التعافي. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات بشأن الألوة فيرا حيث توجد أدلة متناقضة فيما يتعلق بالصبار كضماد مناسب للجروح؛ لأنه قد يؤدي إلى ردود فعل تحسسية مثل الطفح الجلدي وتهيج الجلد والاحمرار .

الفازلين

يوفر الفازلين الرطوبة اللازمة على الجرح لتسهيل الشفاء. لوقف النزيف، خذي قطعة من الشاش المفتوح وضعي عليها الفازلين. ثم لفيه على الجرح.

يعد الشاش مادة عالية الامتصاص تمتص الدم، وكذلك تسهل التجلط بسبب التلامس. يساعد الفازلين على الالتصاق بالجرح وتوفير الرطوبة والعمل كحاجز.

يجب الانتباه إلى أن الخطوة الأولى في التئام الجرح هي معرفة كيفية إيقاف النزيف وتطبيقه بشكل صحيح. خلال هذه العملية، من الضروري أيضًا تذكر بعض الخطوات التي يمكن أن تمنع الإصابة بالعدوى.

نصائح لمنع العدوى

يصاب الجرح بالعدوى عندما يكون هناك بكتيريا أكثر مما يستطيع الجسم تحملها، ويمكن أن تساعدك الخطوات التالية في تحقيق ذلك بالنسبة للجروح البسيطة أو الخدوش:

-اغسلي الجرح بالماء البارد واستخدام الصابون لتنظيف المنطقة المحيطة. احرصي على عدم دخول أي صابون إلى الجرح. بعد الغسل، جففيه برفق بقطعة قماش نظيفة أو كرة قطنية معقمة.

-قومي بإزالة أي أوساخ أو جزيئات مثل الرمل والحصى وما إلى ذلك.

بمجرد أن يصبح الجرح نظيفًا، ضعي مطهرًا مثل الصبار أو العسل أو مرهم بدون وصفة طبية.

من الضروري تنظيف الجرح قبل تغطيته. في حالة تعرضك لجرح به حطام من الصعب إزالته، استشيري طبيبك بعد إيقاف النزيف.

المصدر : موقع stylecraze

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