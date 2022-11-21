شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حقائق يجب معرفتها قبل الحمل.. أبرزها حركة الجنين لا تشبه الفراشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند التخطيط للحمل، يدور فى أذهان الكثير من النساء العديد من الأسئلة، ككيف سأشعر بركلات الجنين فى بطني؟ هل جسمى سيتغير ولا أستطيع أن يعود مرة أخرى؟ وأسئلة أخرى عديدة يقدمها التقرير المنشور عبر موقع “brightside”.

وقالت أحد النساء مرة، أتمنى لو أخبرنى أحدهم أنه لن يعود جسمي بطريقة سحرية إلى طبيعته بمجرد خروج الطفل، ولديك أسابيع من الشفاء ، وثدييك لا يزالآن فى وضع الرضيع ، ولديك مجموعة جديدة كاملة من المشاكل ومن أبرزها الإمساك، والعديد من الأمور الأخري.

تقول أحد النساء: دخلت فى الحمل متوقعة غثيان الصباح ، والتعب ، والألم ، كل تلك الأشياء الجيدة، ولكن ما حصلت عليه هو أن مزيج هرموناتى وألفيتامينات التى تنأولتها جعلت مؤخرتى تتحول إلى اللون الأزرق، ويعد تحويل مقعد المرحاض إلى اللون الأزرق أحد أعراض الحمل.

وأضافت أخري: عندما علمت بحملى كان رد والدتى لى هو لن يكون لديك يومًا مريحًا لنفسك مرة أخرى، وقد يكون لديك يوم أو حتى أيام بعيدًا عن طفلك، ولكنك ستفكر فيهم ، تقلق عليهم، أتوق ليوم وأحد لنفسى ولا يمكننى الاستمتاع به أبدًا لأننى أشعر بهذا الجإذبية المطلقة فى قلبي.