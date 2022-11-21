شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى نفسك من الأزمة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأزمة القلبية هي حالة تهدد حياتك حيث يفقد قلبك بشكل مفاجئ قدرتَه على ضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات جسمك، وغالبًا ما يكون السبب نوبة قلبية حادة وهي حالة نادرة وغالبًا ما تكون مميتة إذا لم يتم علاجها على الفور .

وحسب ما ذكره موقع mayoclinicتتضمن علامات الصدمة قلبية:

-التنفس السريع

-ضيق النفس الشديد

-نبضًا قلبيًا سريعًا ومفاجئًا (تسرعًا قلبيًا)

-فقدان الوعي

-نبض ضعيف

-انخفاض ضغط الدم

-التعرق

-شحوب الجلد

-برودة اليدين والقدمين

-قلة التبول أو انعدامه

أعراض الأزمة القلبية

نظرًا إلى أن الصدمة القلبية عادة ما تحدث للأشخاص المصابين بنوبة قلبية شديدة، فمن المهم معرفة مؤشرات مرض النوبة القلبية وأعراضها ومن ضمنها:

-الشعور بالضغط أو الامتلاء أو ألم عاصر في منتصف صدرك يستمر لأكثر من بضع دقائق

-انتقال الألم إلى كتفك أو أحد ذراعيك أو كليهما أو ظهرك أو حتى أسنانك وفكك

-نوبات متزايدة من ألم الصدر

-ضيق النفس

-التعرق

-الدوار أو الدوخة المفاجئة

-الغثيان والقيء

في معظم الحالات، يؤدي نقص الأكسجين الواصل إلى القلب، بسبب نوبة قلبية عادةً، إلى الإضرار بحجرة الضخ الرئيسية (البطين الأيسر) يمكن أن تضعف عضلة القلب وتصاب بصدمة قلبية، وذلك في حال غياب تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى تلك المنطقة من القلب.

ونادرًا ما يؤدي تلف البطين الأيمن لقلبك الذي يرسل الدم إلى رئتيك للحصول على الأكسجين- إلى صدمة قلبية.

وتشمل الأسباب الأخرى المحتملة للإصابة بالصدمة القلبية:

-التهاب عضلة القلب

-عدوى صمامات القلب (التهاب الشغاف)

-ضعف القلب لأي سبب

-تناول جرعات مفرطة من الأدوية أو التسمم بمواد يمكن أن تؤثر في قدرة القلب على الضخ

عوامل الخطر

إذا تعرضت للإصابة بأزمة قلبية، فسوف تتزايد خطورة إصابتك بالصدمة القلبية إذا:

-كنت كبيرًا في السن

-كانت لديك حالات سابقة من الإصابة بفشل القلب أو الأزمة القلبية

-لديك انسدادات (مرض الشريان التاجي) في عدة شرايين رئيسية في القلب

-مصابًا بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم

-كنتِ امرأة

المضاعفات

يمكن أن تؤدي الصدمة القلبية إلى الوفاة، إذا لم تعالَج على الفور ومن المضاعفات الخطيرة الأخرى لهذه الحالة تعرض الكبد أو الكليتين أو أعضاء أخرى بالجسم لضرر قد يكون دائمًا بسبب نقص الأكسجين.

أفضل سبيل للوقاية من الإصابة بالصدمة القلبية هو إدخال بعض التغييرات على نمط الحياة من أجل الحفاظ على صحة القلب والسيطرة على ضغط الدم.

-امتنع عن التدخين وتجنب الجلوس بجوار المدخنين إذا كنت تدخن، فإن أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالنوبة القلبية هو الإقلاع عن التدخين.

-حافظ على وزن صحي. تسهم زيادة الوزن أيضًا في تفاقم عوامل خطورة أخرى مرتبطة بالإصابة بالنوبة القلبية والصدمة القلبية، مثل ارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية الوعائية وداء السكري ويمكن لإنقاص 10 أرطال (4.5 كيلو جرام) أن يخفض ضغط الدم ويحسن مستوى الكوليسترول في الدم.

-قلل كمية الكوليسترول والدهون المشبَّعة. فالحد من تناول هذه المواد، خاصة الدهون المشبعة، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وتجنب كذلك الدهون المتحولة.

-تناوَل كميات أقل من الملح قد يؤدي تناول كمية كبيرة من الملح (الصوديوم) إلى تراكم السوائل في الجسم، ويمكن أن يتسبب ذلك في إجهاد القلب فحاول خفض استهلاكك من الصوديوم إلى أقل من 2300 ميليجرام يوميًا ويوجد الملح في العديد من الأطعمة المعلبة والمصنعة، لذا من الأفضل قراءة ملصقات الأطعمة بعناية.

-قلل تناول السكر سيساعد ذلك في تجنب السعرات الحرارية الضارة والحفاظ على وزن صحي.

-قلّل تناول الكحوليات. إذا اخترتَ تناول المشروبات الكحولية، فتناولها باعتدال ويعني التناول المعتدل، بالنسبة للبالغين الأصحاء، تناوُل حتى مشروب كحولي واحد في اليوم للنساء ومشروبين في اليوم للرجال.

-مارِس التمارين الرياضية بانتظام يمكن لممارسة التمارين الرياضية أن تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين الحالة الصحية العامة للأوعية الدموية والقلب فخصّص حوالي 150 دقيقة على الأقل لممارسة التمارين الهوائية (الأيروبيك) المعتدلة أو 75 دقيقة لممارسة التمارين الهوائية القوية أسبوعيًّا، أو مزيجًا من التمارين المعتدلة والقوية. ويفضل توزيع هذه التمارين على مدار الأسبوع. فكلما زادت التمارين، حصلتَ على فوائد صحية أكبر.