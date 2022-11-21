شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: تلوث الهواء يجعل الأطفال عرضة لارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يؤدي تلوث الهواء إلى زيادة خطر إصابة الأطفال بارتفاع ضغط الدم في وقت لاحق من الحياة ، خاصةً إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن.

وفقا لجريدة " dailymail"، يحذر الخبراء من أنه يجب تشجيع الأطفال على المشي إلى منازلهم من المدرسة على طول الطرق الأكثر هدوءًا ، بينما يجب على المدارس حماية الملاعب بالأشجار لامتصاص التلوث.

قام الباحثون بقيادة كينجز كوليدج لندن بتحليل 8 دراسات شملت حوالي 15000 طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و 19 عامًا.

كانوا مهتمين بتعرض الأطفال للتلوث مثل جزيئات PM2.5 المجهرية ، الموجودة في أبخرة عوادم السيارات ، وجزيئات PM10 ، والتي تشمل مصادرها الرئيسية شظايا إطارات السيارات التي يتم إلقاؤها من الطرق ومواقد حرق الأخشاب.

في سن الثانية عشرة ، تعرض الأطفال لمستوى عالٍ من PM2.5 و PM10 على المدى الطويل ، والذي يمكن استنشاقه مباشرة إلى الرئتين ، وكان لديهم ضغط دم مرتفع بشكل ملحوظ، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم في مرحلة البلوغ ، وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يعاني الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة من ضعف ارتفاع ضغط الدم تقريبًا مقارنة بالأطفال ذوي الوزن الطبيعي عند تعرضهم لمستويات أعلى من تلوث الأوزون، والذي يأتي أيضًا من أبخرة السيارات وثاني أكسيد الكبريت ، الذي ينتج بشكل أساسي عن طريق حرق الفحم.

وقالت البروفيسور سيروماني هاردينغ ، التي قادت المراجعة العلمية من كينجز كوليدج لندن: `` الأطفال أكثر عرضة للتلوث ، حيث يقضون وقتًا أطول في الخارج في القيام بأشياء مثل لعب كرة القدم أو الرياضات الأخرى ، أو قضاء الوقت خارج مراكز التسوق مع أصدقائهم، ومن المثير للقلق أنهم أكثر عرضة للتلوث والتغيرات في ضغط الدم ، لأنهم ما زالوا ينمون ويتطورون.

وتعني هذه النتائج المقلقة أن الأطفال في المناطق الملوثة من المحتمل أن يصابوا بارتفاع ضغط الدم في وقت لاحق من حياتهم ، مما يزيد من مخاطر إصابتهم بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

"قد يرغب الآباء في تشجيع أطفالهم على اختيار المشي على طول الطرق مع انخفاض حركة المرور وتقليل التلوث ، بينما قد تحتاج المدارس إلى مراعاة حدود السرعة وغرس الأشجار للحفاظ على الملاعب محمية من التلوث."

يمكن أن تدخل جزيئات تلوث الهواء ، التي يتم استنشاقها في أعماق الجسم ، إلى مجرى الدم ، مما يتسبب في تلف بطانة الأوعية الدموية، وهذا يمكن أن يجعل الأوعية الدموية أكثر صلابة وأقل مرونة، لذلك يحتاج القلب إلى الضخ بشكل أسرع لدفع الدم من خلالها - رفع ضغط الدم.

وجدت المراجعة أن الأطفال المعرضين لمستويات أعلى من PM10 وثاني أكسيد النيتروجين كان لديهم ضغط دم مرتفع ، لكن هذا لم يكن ذا دلالة إحصائية ، ربما بسبب تحليل عدد قليل نسبيًا من الأطفال.

ومع ذلك ، أظهرت أقوى نتيجة ، لحوالي 3700 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا ، أن أولئك الذين تعرضوا لمستوى أعلى من PM2.5 و PM10 - لمدة عام أو أكثر - لديهم ضغط دم انبساطي أعلى بشكل ملحوظ.

بالنسبة للأطفال بعمر 12 عامًا ، كان التعرض العالي لجسيمات PM10 على مدار عام أو أكثر مرتبطًا بشكل كبير بارتفاع ضغط الدم الانقباضي - وهو الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم ، والذي يظهر ضغط الدم في الشرايين عندما ينبض القلب.

واكن لم يتم العثور على صلة بين ضغط الدم والتعرض قصير المدى للتلوث عبر الدراسات ، والتي قدمت بشكل عام أدلة منخفضة الجودة، ومع ذلك ، يشير الباحثون إلى أن البيانات قد تكون معيبة لأن الدراسات اعتمدت عادةً على قياسات جودة الهواء حول منازل الأطفال ، بينما يقضي الأطفال في الواقع معظم وقتهم في المدرسة.