كيف يزيد الانخفاض في درجة الحرارة من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن؟

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القاهرة - سامية سيد - مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، هو مرض انسداد مجرى الهواء المزمن (الرئوي) يؤثر على الشعب الهوائية ويسبب الحد من تدفق الهواء.

هذا التأثير قابل للعكس جزئيًا أو لا رجوع فيه في بعض الأحيان، على عكس نظيره من الربو والذي يكون عادةً مرض انسداد مجرى الهواء القابل للعكس. في الآونة الأخيرة، تصاعدت مشاكل الجهاز التنفسي باستمرار بسبب التغيرات المفاجئة في الطقس وزيادة التلوث.

أصبحت أمراض المسالك الهوائية المزمنة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر شيوعًا بين الأشخاص من جميع الأعمار ، بما في ذلك الأطفال.

وفقا لموقع TheHealthSite يصيب الربو جميع الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال بينما يصيب مرض الانسداد الرئوي المزمن كبار السن من الذكور والإناث. كما أنه شائع لدى كل من المدخنين وغير المدخنين.

كيف يؤثر مرض الانسداد الرئوي المزمن على أجهزتك

يتسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن في حدوث تهيج وانسداد في تدفق الهواء، والذي عادة ما يمكن عكسه جزئيًا إلى انسداد أو انسداد لا رجعة فيه في الشعب الهوائية للرئتين مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس.

السعال مزمن ، والكثير من التأثيرات الأخرى على القلب والكلى والجهاز الهضمي وعضلات الهيكل العظمي، يؤثر مرض الانسداد الرئوي المزمن بشكل كبير على السكان الهنود، حيث يعاني أكثر من 30 مليون شخص من هذا المرض، فهو السبب الرئيسي للمرض ووفيات الأمراض غير المعدية في الهند.

تشمل الأسباب الكامنة وراء إصابة الكثير من الأشخاص بالمرض التدخين (سواء التدخين النشط أو السلبي)، وتلوث الهواء الداخلي والخارجي، والتعرض المهني.

كيف تزيد درجة الحرارة من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن؟

يواجه الأفراد المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن معدل الوفيات المتزايد، وارتفاع معدلات الاستشفاء، ونوعية حياة أسوأ في مواسم الطقس البارد.

على الرغم من صعوبة إجراء بحث منفصل حول التأثير المحدد لدرجات الحرارة الباردة الناتجة عن التأثيرات الموسمية ، فمن الواضح أن درجات الحرارة الباردة تؤثر على صحة الجهاز التنفسي لدى الأفراد المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن. بعض الطرق التي يؤثر بها انخفاض درجة الحرارة على مرض الانسداد الرئوي المزمن هي:

من المعروف أن التلامس مع الهواء البارد الجاف أو الساخن والجاف يسبب نوبة مرض الانسداد الرئوي المزمن ، مما يسبب ضيق التنفس والصفير. تعتبر درجات الحرارة القصوى التي تقل عن 0 درجة أو أعلى من 90 درجة خطيرة بشكل خاص.

عوامل أخرى ، مثل الرياح والرطوبة ، تؤدي إلى زيادة وجود مهيجات الرئة والحلق.

تزداد عدوى البرد والإنفلونزا الشائعة خلال فصل الشتاء ، والتي يمكن التحكم فيها للأشخاص الأصحاء ولكنها تؤثر سلبًا على الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن ، مما يؤدي إلى تلف الرئة طويل الأمد. من المرجح أن يصاب مرضى الانسداد الرئوي المزمن بمثل هذه العدوى ويستغرقون وقتًا أطول للشفاء منها.

تؤدي الرياح القوية والطقس البارد أيضًا إلى السعال الشديد والصفير مقارنة بالطقس الصيفي.

مع العوامل الموجودة بالفعل لمرض الانسداد الرئوي المزمن وظهور عوامل جديدة مثل زيادة تلوث الهواء وموسم الشتاء المقبل ، أصبح من الصعب جدًا على مرضى الانسداد الرئوي المزمن التعامل مع المرض. تتضمن بعض الخطوات التي يمكنهم اتخاذها لمنع تفاقم الأعراض ما يلي:

الحصول على لقاح الإنفلونزا بعد استشارة الطبيب لتعزيز المناعة ضد العدوى الشائعة

الحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة عن طريق غسل اليدين كثيرًا وتغطية الوجه بقناع في الأماكن الخارجية.

ارتداء ملابس دافئة للحفاظ على درجة حرارة الجسم دافئة

تجنب الأنشطة الشاقة ، خاصة في الهواء الطلق ، التي تزيد من الاتصال المباشر بتلوث الهواء والطقس البارد