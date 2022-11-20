شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتخلص من التوتر والقلق والضغط العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الضغط العصبى والتوتر من أبرز المشاكل التي نعانى منها جميعها ويؤثر بشكل كبير على الصحة الجسدية والنفسية، لكن التوتر المستمر أو المزمن يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان.

وهناك بعض الطرق للتخلص من التوتر الزائد ووفقا لما ذكره موقع heartandstroke فهى:

-احصل على نوم جيد ليلاً

هل استيقظت يومًا بعد نوم مضطرب؟ يبدو أنه لا شيء يمكن أن يسير على ما يرام في ذلك اليوم لكن النوم الجيد ليلاً يمكن أن يجعلك تشعر بأنك لا تقهر عندما نشعر بالتعب ، عادة ما يرتفع مستوى الأدرينالين لدينا ، مما يجعلنا أكثر عرضة للتوتر، الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم لأدائنا وسيجعل الأمور التي بدت مرهقة في اليوم السابق أسهل بكثير.

النشاط البدني يقدم مجموعة كاملة من الفوائد لصحتك العقلية عندما يتعلق الأمر بالتوتر ، فإن التمارين الرياضية ستساعدك على الاستفادة من الأدرينالين المنتشر في جسمك بالإضافة إلى ذلك ، فإن إطلاق السيروتونين والإندورفين الذي يحدث مع التمرين يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن يعد القيام بنشاط يرفع معدل ضربات قلبك أمرًا رائعًا ، ولكن حتى القيام بنشاط أقل شدة ، مثل المشي على مهل ، يمكن أن يساعدك أيضًا.

-التأمل

ازدادت شعبية التأمل على مر السنين حيث يتطلع الناس إليه ليس فقط لتقليل التوتر ولكن لتحسين التركيز وحتى الأداء يدربك التأمل على تصفية ذهنك من أفكار الماضي ، واهتمامات المستقبل ، للتركيز على الحاضر قد يشمل ذلك التركيز على تنفسك يمكن للتأمل أن يضفي الوضوح على تفكيرك وربما يقلل من التوتر.

-الابتسام والضحك

من الجيد دائمًا أن تضحك لأنه يفرز الإندورفين تمامًا كما تفعل التمارين الرياضية كما ثبت أن الضحك يقلل من القلق يمكن أن يساعد الابتسام أيضًا حتى الابتسامة القسرية يمكن أن ينتج عنها مشاعر إيجابية أكثر عند إكمال مهمة مرهقة مقارنة بعدم الابتسام.

-الاختلاط بالآخرين

عندما تسوء الأمور نود أن نعرف أن هذا أمر طبيعي لا يمكننا معرفة ذلك إلا إذا قضينا وقتًا مع الآخرين ، والتحدث معهم عن حياتهم كما نشارك حياتنا يمكن أن يجعلك قضاء الوقت مع الناس (حتى افتراضيًا) أكثر سعادة ، وحتى سماع صوت مألوف يمكن أن يؤدي إلى إطلاق هرمون الأوكسيتوسين (هرمون الحب).

-ابدأ بمجلة

يسميها البعض كتاب القلق ، حيث تكتب الأشياء التي تقلقك يفعل معظم الناس هذا قبل النوم حتى يتمكنوا من التخلص من مخاوفهم في أذهانهم على الصفحة كتابة الأشياء تجعلها تبدو أقل أهمية وهي أفضل بكثير من تعبئتها بالداخل فكرة إضافية هي كتابة بعض الأشياء التي استمتعت بها أو كنت ممتنًا لها منذ ذلك اليوم هذا يمكن أن يجعلك تركز على الجوانب الإيجابية في حياتك مهما كان اليوم سيئًا ، فهناك دائمًا بعض الخير الذي يمكن العثور عليه فيه.