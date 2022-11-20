شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى تعويذة التغلب على مرض السكر؟.. ممارسة الرياضة قبل الوجبات أهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو اضطراب في التمثيل الغذائي ، وهو مقياس لمستوى الجلوكوز الذي يتراكم في مجرى الدم ، وللحفاظ على الأعضاء والغدد في حالة جيدة ، يؤكد الخبراء على الحاجة إلى البقاء نشيطين، و قال الدكتور ميكي ميهتا ، خبير الصحة لموقع “indianexpress-”، أنه تزيد التمارين من إفراز الأنسولين والإنزيمات المؤكسدة الجيدة ، وتتعمل علي تحسين وظيفة الرئة ، وقدرة القلب والأوعية الدموية والجهاز المناعي.

وفقًا للطبيب، والذي أكد أنه يجب يكون وقت التمرين المثالي 20 دقيقة ، ثلاث مرات في اليوم، ويجب أن يكون كل تمرين قبل الوجبة أي قبل الإفطار والغداء والعشاء، مضيفًا أن التمرين يجب أن يكون غير شاق ويشمل التمدد والقبض والتدريب على وزن الجسم وتحفيز التنفس.

ووفقًا للخبير، تؤدي بعض أوضاع اليوجا إلى إزالة حساسية أنسجة العضلات والدهون من الأنسولين (الداخلي) الخاص بالجسم. "Yogasanas ، ولذا يمكنك القيام باتباع تمايين اليوجا.

من أهم النصائح هي تناول الطعام بشكل متوازن وصحي، حيث أن هذا الأمر يحسن الطاقة ويوازن أيضًا التمثيل الغذائي وأيضا عليك التعرض لأشعة الشمس في الصباح، لأنه يساهم في إطلاق بعض الهرمونات المهمة للجسم ومن ضمنها هرمون السيروتونين وتحفيزه، فهو المسؤول عن الإبداع والإنتاجية ، يساعد أيضًا في التعامل مع الأمراض .

وأكد الدكتور ميهتا أن الراحة والنوم الجيد أثناء الليل يعززان إفراز الميلاتونين ، مما يسرع عملية الشفاء وتنظيم نسبة السكر بالدم، لذا عليك النوم 8 ساعات يوميا.