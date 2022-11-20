شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن العلاج بالإبر الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هذا العلاج القديم لديه علم حديث لدعمه، فتعد ممارسة كل من الوخز بالإبر أو العلاج به ترجع للعصور القديمة، وتم أستخدامه في الطب الصيني، فقد فحص الباحثون جثة رجل الثلج المحنط البالغ من العمر 5000 عام ، والتي عثر عليها في جبال الألب النمساوية في عام 1991 ، لاحظوا عددًا من الأوشام على جسده ، والتي كانت قريبة بشكل لافت للنظر من نقاط الوخز بالإبر . كيف يعمل الوخز بالإبر والعلاج به؟ إحدى السمات الرائعة للوخز بالإبر والعلاج هي أن علم القرن الحادي والعشرين لا يستطيع تفسيرهما بشكل كامل، وشرح كيف يعمل الوخز بالإبر بطريقتين منفصلتين: الطب الصيني الشرقي / التقليدي (TCM) والطب الغربي التقليدي، كما تقول لانا باتنر ، طبيبة العلاج الطبيعي وأخصائية علاج الوخز بالإبر في مدينة نيويورك، و ينظر الطب الصيني التقليدي إلى آليات الوخز بالإبر من منظور خطوط الطول ، وهي شبكة من مسارات الطاقة التي تقع داخل الجسم، وعندما يتم إبطاء طاقة التدفق هذه أو منعها ، تحدث ظاهرة يشار إليها باسم" الركود "، والتي يشار إليها في المصطلحات الغربية باسم الألم" ، كما تقول، و يساعد تحفيز نقاط معينة بالإبر أو الضغط على استعادة التدفق من خلال هذه المسارات، وهذا وفقا لموقع “thehealthy.”

ولكن فالطب الغربي يقترب من الوخز بالإبر من وجهة نظر علمية، ومن خلال إدخال إبرة في جسم الإنسان فبغض النظر عن العمق و يدرك الجهاز المناعي في أجسامنا أنه تهديد أو صدمة صغيرة، و في المقابل ، يرسل نظام المناعة لدينا خلايا الدم الحمراء لجلب المغذيات والأكسجين إلى المنطقة ، وخلايا الدم البيضاء لمحاربة الميكروبات المحتملة ، والأرومات الليفية لإصلاح أي ضرر مادي حدث، و يؤدي إدخال الإبر إلى تحفيز العضلات على الانقباض ثم الاسترخاء بطريقة مهدئة.

وأخيرًا ، من المعروف أن إبر الوخز بالإبر تحفز إفراز الإندورفين الذي يخفف الألم والناقلات العصبية الأخرى في الدماغ.

من ناحية أخرى ، يتضمن العلاج بالضغط إضافة ضغط إلى نقاط معينة من الجسم ، كما يقول باتنر ، مضيفًا أن استخدام الإبر يظل الطريقة الأكثر فاعلية لتحفيز الشفاء. إليك كيفية العثور على نقاط العلاج بالابر في جسمك .