شكرا لقرائتكم خبر عن من أول ظهور الأسنان عند طفلك؟.. اعرفى إزاى تتعاملى معاها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما تبدأ الأسنان الأولى في الظهور عندما يبلغ طفلك من العمر ستة أشهر تقريبًا ويجب أن تظهر جميع أسنان الطفل العشرين بعمر 30 شهرًا، وستظهر الأضراس الدائمة الأولى "البالغة" (الأسنان الخلفية) في حوالي 6 سنوات، قبل أن تبدأ الأسنان اللبنية الأولى في التساقط في حوالي 6 إلى 7 سنوات، وحسب ما ذكره موقع dentalhealth عادة ما يتم فقدان الأسنان الأمامية السفلية أولاً، تليها الأسنان الأمامية العلوية بعد فترة وجيزة، ولكن كل الأطفال مختلفون ويتطورون بمعدلات مختلفة.

يجب أن يكون تنظيف أسنان طفلك جزءًا من روتين النظافة اليومي قد تجد أنه من الأسهل الوقوف أو الجلوس خلف طفلك ، وحمل ذقنه في يدك حتى تتمكن من الوصول إلى أسنانه العلوية والسفلية بسهولة أكبر.

عندما تبدأ الأسنان بالظهور، حاول استخدام فرشاة أسنان مصممة للأطفال ، مع مسحة صغيرة من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد من المهم الإشراف على تنظيف طفلك بالفرشاة حتى يبلغ سن السابعة على الأقل.

بمجرد ظهور كل الأسنان، استخدم فرشاة أسنان برأس صغير وشعيرات ناعمة بحركات دائرية صغيرة وحاول التركيز على جزء واحد في كل مرة،لا تنسى أن تنظف برفق خلف الأسنان وعلى اللثة.

هل يجب أن استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد؟

يمكن أن تحصل أسنانك على الفلورايد بعدة طرق مختلفة ، بما في ذلك من معجون الأسنان وتطبيقات الفلورايد المحددة وربما مياه الشرب في منطقتك كل هذه يمكن أن تساعد في منع تسوس الأسنان.

إذا لم تكن متأكدًا من كمية الفلورايد التي تحتاجها في معجون الأسنان ، فاسأل فريق طب الأسنان.

يمكنك التحقق من مستوى الفلورايد على عبوة معجون الأسنان. يجب مراقبة الأطفال عند تنظيف أسنانهم بالفرشاة حتى سن السابعة و يجب التأكد من أنهم لا يشطفون ولكن يبصقون معجون الأسنان ، وأنهم لا يبتلعون أيًا منها إن أمكن بهذه الطريقة يبقى الفلورايد في الفم لفترة أطول وسيكون أكثر فعالية.

أطفال عند تنظيف أسنانهم بالفرشاة حتى سن السابعة و يجب التأكد من أنهم لا يشطفون ولكن يبصقون معجون الأسنان ، وأنهم لا يبتلعون أيًا منها إن أمكن بهذه الطريقة يبقى الفلورايد في الفم لفترة أطول وسيكون أكثر فعالية.

ما نوع الفرشاة التي يجب أن يستخدمها الأطفال؟

هناك العديد من الأنواع المختلفة لفرش أسنان الأطفال ، بما في ذلك الفرش ذات الألوان الزاهية ، وبعضها يتغير لونه ، وبعضها يحتوي على شخصيات مفضلة على المقبض ، وبعضها مزود بمؤقت كل هذا يشجع الأطفال على تنظيف أسنانهم بالفرشاة أهم شيء هو استخدام فرشاة أسنان صغيرة الرأس ذات شعيرات نايلون ناعمة ومناسبة لعمر طفلك.

يمكن أن يساعد استخدام فرشاة أسنان كهربائية ، مناسبة لعمر طفلك، في إضفاء المرح على الفرشاة والتأكد من أن طفلك يستخدم الفرشاة لفترة زمنية مناسبة.

ما الذي يمكن أن يتسبب في إصابة طفلي بألم في الأسنان؟

وجع الأسنان مؤلم ومزعج ، خاصة عند الأطفال ، والسبب الرئيسي هو تسوس الأسنان هذا بسبب كثرة السكر في النظام الغذائي في كثير من الأحيان .

التسنين مشكلة أخرى يبدأ في حوالي 6 أشهر ، ويمكن أن يستمر عندما تبدأ الأسنان البالغة في الظهور. إذا كان طفلك بحاجة إلى تخفيف الآلام ، فتأكد من اختيار دواء خالٍ من السكر .

كيف يمكنني منع تسوس الأسنان لدى طفلي؟

السبب الرئيسي لتسوس الأسنان ليس كمية السكر أو الحمض في النظام الغذائي ، ولكن كم مرة يتم تناولها أو شربها كلما زاد تناول طفلك للأطعمة والمشروبات السكرية أو الحمضية ، زادت احتمالية إصابته بالتسوس لذلك من المهم تناول الأطعمة السكرية والحمضية في أوقات الوجبات فقط إذا كنت ترغب في إعطاء طفلك وجبة خفيفة ، فحاول التمسك بالجبن والخضروات والفاكهة، حاول أن تحد من كمية الفاكهة المجففة التي تعطيها لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر.

لا تعطيه مشروبات تحتوي على السكريات ، بما في ذلك عصائر الفاكهة ، بين الوجبات امنحهم الماء أو الحليب بدلاً من ذلك بالنسبة للأطفال ، لا تضيفي السكر إلى مشروباتهم أو إلى الأطعمة عندما تقدمين لهم الأطعمة الصلبة.

يمكن للأطفال أن يشعروا بالخوف لدى والديهم ، لذلك من المهم ألا تدع طفلك يشعر أن زيارة فريق طب الأسنان أمر يدعو للقلق حاول أن تكون داعمًا إذا كان طفلك بحاجة إلى أي علاج للأسنان إذا كانت لديك أي مخاوف خاصة بك بشأن الذهاب إلى طبيب الأسنان ، فلا تدع طفلك يسمع أنك تتحدث عنها.

تعد الزيارات المنتظمة لفريق طب الأسنان ضرورية لمساعدة طفلك على التعود على البيئة المحيطة وما يحدث هناك يمكن أن يكون الطفل أكثر قلقاً إذا كانت زيارته الأولى لعيادة طب الأسنان يمكن أن يحدث الألم والضيق في أي وقت ومن المهم تجهيز طفلك بزيارات منتظمة.