شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. حمامات الماء البارد فى الشتاء قد تكون قاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لخبراء الصحة ، يتسبب البرد في فصل الشتاء، في تقلص الأوعية الدموية عن طريق رفع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بـ نوبة قلبية أو السكتة الدماغية.

ومع ذلك ، يستحم الكثير من الناس في الماء البارد، مستشهدين بالعديد من الفوائد الصحية مثل تقليل الالتهاب ، وتسكين الآلام ، وانخفاض مستويات التوتر ، وتقليل القروح والإرهاق.

وفقا لموقع " healthline"، تحدث النوبة القلبية أو السكتة الدماغية عندما لا تحصل عضلاتك على ما يكفي من الدم أو يتم انسدادها بسبب جلطة دموية، وهذا يقلل من إمداد الأكسجين ، والذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

في حين يمكن أن يكون هناك العديد من عوامل الخطر التي تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية ، مثل العمر والتاريخ العائلي وضغط الدم ،الكوليسترول المستويات ، وما إلى ذلك ، يمكن أن تساهم بعض العوامل الخارجية أو المتعلقة بنمط الحياة أيضًا في المخاطر الصحية، قد يظهر أحد عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة أثناء الاستحمام ، خاصة إذا كنت تستحم بماء بارد ، خاصة في فصل الشتاء.

كيف يؤثر الماء البارد عليك؟

يعتقد خبراء الصحة أن التعرض المفاجئ وغير المتوقع للمياه الباردة يمكن أن يكون مصدر تهديد للأشخاص المصابين بأمراض القلب.

يصيب الماء البارد الجسم ، مما يتسبب في تقلص الأوعية الدموية في الجلد ، مما يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم في الجسم. ومن ثم ، يبدأ القلب في النبض بشكل أسرع ليتمكن من ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

طرق لتقليل حوادث السكتات الدماغية خلال أشهر البرد

يقول الأطباء إن السكتة الدماغية هي سبب رئيسي للإعاقة والوفيات في الهند ، حيث يتم الإبلاغ عن ما يقرب من 18 حالة من حالات السكتة الدماغية كل عام.

فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتجنب الحصول على واحدة ، خاصة في الأشهر الباردة:

تجنب حمامات الماء البارد:

استحم دائمًا بالماء الدافئ أو الفاتر.

الحفاظ على دفء نفسك:

إذا كنت عرضة للإصابة بالمرض في الطقس البارد ، فحاول تغطية نفسك بطبقة كافية من الملابس:

حافظ على نشاط بدني:

خذ 30 دقيقة على الأقل يوميًا ممارسه الرياضة والعمل بها، يمكنك القيام بأنشطة مثل الجري أو الركض أو التمارين الرياضية الخفيفة أو اليوجا أو التدريبات المنزلية أو الرقص أو التأمل. ممارسة الرياضة بانتظام تحافظ على دفء جسمك وتساعد في الحفاظ على لياقتك.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا في الشتاء:

استفد بشكل كامل من الفواكه الموسمية الطازجة والخضروات الخضراء المتوفرة خلال فصل الشتاء. تجنب الأطعمة المقلية والدهنية والمعالجة التي تحتوي على السكر وتزيد من مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. تناول الأطعمة الدافئة وادمج الزنجبيل في نظامك الغذائي اليومي.

مراقبة العناصر الحيوية بانتظام:

راقب عن كثب حالاتك الطبية مثل مرض السكري وضغط الدم والكوليسترول والكلى وغيرها من المشكلات.

لا ترهق نفسك:

حاول وتجنب القيام بعمل شاق ومضني إذا كنت مريضًا بالقلب.

الإقلاع عن التدخين:

بصرف النظر عن الظروف الأخرى ، يسبب التدخين أيضًا مشاكل في القلب.