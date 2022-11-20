شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة في مجال سرطان الدماغ.. غرسة ترسل العلاج الكيميائي مباشرة إلى الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور العلماء غرسة دماغية يمكنها تقديم العلاج الكيميائي مباشرة لأورام الدماغ دون آثار جانبية - في اختراق محتمل لسرطان الدماغ.

يعد سرطان الدماغ أحد أكثر أشكال المرض فتكًا لأن العلاجات الحالية ليست موجهة بما يكفي لمهاجمة الورم دون قتل الخلايا العصبية السليمة، يعاني العلاج الكيميائي أيضًا من صعوبة في اختراق الدماغ بسبب نظام الدفاع الطبيعي ، المعروف باسم الحاجز الدموي الدماغي.

الآن وفقا لتقرير موقع " dailymail"، قاك فريق في جامعة كولومبيا ، في مدينة نيويورك ، بتطوير جهازًا يمكنه المرور مباشرة من خلال الأدوية الكيماوية ونقلها مباشرة إلى ورم الدماغ.

تم اختباره على خمسة مرضى يعانون من الورم الأرومي الدبقي ، وهو أحد أكثر أشكال سرطان الدماغ فتكًا التي تقتل معظم المرضى في غضون عامين من التشخيص.

لم يعاني المشاركون من أي آثار جانبية ولم يتمكنوا من معرفة متى كانت المضخة تطلق الدواء ومتى تم إيقاف تشغيلها.

في حين أن الدواء لم يعالج المرضى - مات الخمسة جميعًا بعد حوالي 12 شهرًا من الدراسة - يُنظر إلى إمكاناته على أنها اختراق.

قال الدكتور جيفري بروس ، جراح الأعصاب في كولومبيا الذي قاد الدراسة: هذا النهج الجديد لديه القدرة على تغيير العلاج لمرضى سرطان الدماغ ، حيث تظل توقعات البقاء على قيد الحياة سيئة للغاية، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الاختبارات في المرضى الذين يعانون من - أورام المرحلة وأنواع مختلفة من العلاج الكيميائي، وتابع أن توصيل الدواء بهذه الطريقة جعله أقوى 1000 مرة من العلاجات الكيماوية التقليدية.

نادرًا ما يعيش الأشخاص المصابون بالورم الأرومي الدبقي أكثر من عامين، يحدث هذا عندما تبدأ الخلايا العصبية في الدماغ بالانقسام دون حسيب ولا رقيب.

الحاجز الدموي في الدماغ هو الخط الأخير لحماية العضو الأكثر أهمية في الجسم، في حين أنه يمنع الفيروسات والبكتيريا من الوصول إلى الدماغ ، فإنه يمكن أن يوقف الدواء أيضًا.

العلاج الكيميائي - الذي يستخدم مواد كيميائية قوية لقتل الخلايا سريعة النمو في الجسم - هو أفضل مجموعة سيئة عندما يتعلق الأمر بعلاج السرطان، وهى أداة بدائية ، وغالبًا ما تهاجم عن طريق الخطأ الخلايا الطبيعية في أماكن أخرى من الجسم - بما في ذلك خلايا الدم المتكونة في نخاع العظام ، وخلايا في الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي ، وكذلك بصيلات الشعر.

يحاول الجراحون أيضًا إزالة أكبر قدر ممكن من أورام المخ ، لكن موقعهم الدقيق يجعل الجراحة معقدة إن لم تكن مستحيلة في معظم الحالات.

كان العلماء ، الذين نشروا أبحاثهم في مجلة The Lancet Oncology الشهر الماضي ، يعملون على تطوير جهاز سرطان قابل للزرع لسنوات، وقال الدكتور بروس إن فريقه قد طور سابقًا مضخة يمكن توصيلها بالورم من خلال الجمجمة - من خارج الجسم.

نظرًا لأن المضخة تحتوي على أجزاء خارجية، فغالبًا ما يعاني المرضى من عدوى في غضون أيام ويحتاجون إلى دخول المستشفى أثناء تلقي الدواء.

بدلاً من ذلك ، عمل الفريق على تطوير غرسة بأجزاء داخلية بالكامل لا تحتاج إلى استبدال، الجهاز الذي تم تطويره حديثًا وهو بحجم بطاقة الائتمان يتم وضعه في البطن، يتم توصيله بقسطرة تحت الجلد تربطه مباشرة بأنسجة ورم الدماغ.

يتم وضع نهاية القسطرة بين الورم والشق الذي يقوم به الجراح للمساعدة في إزالته لاحقًا، ثم يقوم ببطء بإيصال الدواء مباشرة إلى الورم.

قال الدكتور بروس: "إذا قمت بضخ الدواء ببطء شديد ، حرفيًا عدة قطرات في الساعة ، فإنه يخترق أنسجة المخ".، "تركيز الدواء الذي ينتهي به المطاف في الدماغ أكبر 1000 مرة من أي شيء يحتمل أن تحصل عليه عن طريق الحقن الوريدي أو عن طريق الفم".

تم اختبار الجهاز لأول مرة على الحيوانات ، قبل الحصول على الضوء الأخضر للتجارب البشرية، وتم اختيار خمسة مرضى للتجربة الأولى. كان كل منهم يعاني من ورم أرومي دبقي متكرر.

تراوحت أعمار أربعة من المرضى بين 51 و 61 عامًا. كان أحدهم يبلغ من العمر 34 عامًا. وكان على كل منهم اجتياز اختبار لتحديد أن حالة السرطان لديهم مستقرة.

تم زرع جميع المرضى بالمضخة المملوءة بالتوبوتيكان، تم تصميم الدواء لعلاج سرطان عنق الرحم والرئة والمبيض ، لكن الدكتور بروس يأمل أن يكون فعالًا ضد أورام المخ أيضًا.

وأوضح: "يمكن للمضخة أن تبقى في مكانها لفترة طويلة من الزمن ، لذلك يمكننا إعطاء جرعات أعلى من العلاج الكيميائي مباشرة إلى الدماغ دون التسبب في الآثار الجانبية التي نتعرض لها من خلال العلاج الكيميائي عن طريق الفم أو الوريد".

بعد شهر ، تم إزالة الجهاز من المرضى واستخرج الباحثون عينة من أنسجة الورم، ووجدوا أن تكاثر الخلايا السرطانية قد انخفض بشكل كبير في كل مريض.

كما أدى العلاج إلى تشبع الأورام بالأدوية ، مما يدل على فعالية العلاج.

ومع ذلك ، لم يستطع أي من المرضى التغلب على السرطان. وقد توفي الخمسة جميعًا منذ إجراء الدراسة في عام 2018 ، حيث عاش كل منهم حوالي 12 شهرًا منذ تلقي الزرع، لم يعاني المرضى من أي آثار جانبية سلبية كبيرة من المضخة نفسها ، مما يمنح الباحثين الأمل في أنها آمنة للاستخدام.