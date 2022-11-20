شكرا لقرائتكم خبر عن الانتفاخ والإمساك يمكن أن يكون تسرب بالقناة الهضمية.. اعرف الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الكثير من الناس من الانتفاخ أو الإمساك أو عسر الهضم، وفي أغلب الأحيان يكون السبب وراء ذلك إما الإفراط في تناول الطعام أو الإصابة بعدوى في المعدة.

ولكن إذا أصبح حدثًا متكررًا ومزمنًا ، يعتقد خبراء الصحة أنه قد يكون علامة على حالة طبية أساسية تُعرف باسم تسرب الأمعاء.

وفقًا لمايو كلينك ، فإن القناة الهضمية المتسربة ، على الرغم من عدم الاعتراف بها كتشخيص طبي ، هي مفهوم يستخدمه الأطباء عند وجود نفاذية معوية تحدث أثناء العديد من أمراض الجهاز الهضمي.

كيف تتأثر الأمعاء؟

يقول الخبراء أن البطانة المخاطية للأمعاء تمتص الماء والعناصر الغذائية من طعامنا إلى مجرى الدم. ولكن في بعض الحالات، تسمح زيادة نفاذية الأمعاء بتسرّب الأمعاء أكثر من الماء والمواد المغذية.

على الرغم من أن البطانة المعوية تعمل كحاجز للبكتيريا وغيرها من المواد السامة المعدية داخل الأمعاء ، فإن التسرب يسمح لها بالمرور ، مما يؤثر بشكل مباشر على جهاز المناعة أيضًا.

ما هي الأمراض التي تسببها تسرب القناة الهضمية؟

وفقا لموقع "هارفارد هيلث " فأن بطانة الأمعاء غير الصحية قد تسبب ثقوبًا كبيرة تسمح للطعام المهضوم جزئيًا والسموم والحشرات باختراق الأنسجة تحتها، قد يؤدي هذا إلى حدوث التهاب وتغيرات في بكتيريا الأمعاء مسببة أمراضًا مختلفة.

يمكن أن تؤدي الأمعاء المتسربة إلى العديد من أمراض المناعة الذاتية والجهاز الهضمي مثل

الذئبة

تصلب متعدد

داء السكري

التهاب المفاصل الروماتزمي

مرض الاضطرابات الهضمية

مرض التهاب الأمعاء

متلازمة رايتر

الربو

اضطراب ذو اتجاهين

الأكزيما والصدفية

مرض كرون

الاكتئاب والقلق

الأسباب والأعراض الشائعة لتسرّب الأمعاء

تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لتسرب الأمعاء التي قد تعاني منها ما يلي:

الحالات الالتهابية المزمنة

شيخوخة

نمو الفطريات

الالتهابات الطفيلية

نمو جرثومي

قرحة المعدة

الأمراض المسببة للإصابة المعوية مثل فيروس نقص المناعة البشرية

علاجات السرطان مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي

الإفراط في شرب الكحول

الحساسية الغذائية التي تؤدي إلى استجابة المناعة الذاتية من الجسم

يقول الخبراء الطبيون إنه لا توجد أعراض واضحة لتسرب الأمعاء ، ومع ذلك ، فإن الحوادث الشائعة التي قد تشبه أي مشكلة في الجهاز الهضمي تشمل:

شعور حارق في المعدة

عسر الهضم المزمن

الإسهال والغثيان

دوخة

إمساك

الغازات والانتفاخ

طاقة منخفضة

التهاب الغشاء المخاطي المعدي المعوي

كيف تعتني بأمعائك؟

لمنع تآكل بطانة القناة الهضمية والتسبب في عدم الراحة ، هناك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها. القليل منهم هم:

استهلك البروبيوتيك: يمكن أن تساعد البروبيوتيك الموجودة في أطعمة معينة مثل الزبادي والتوفو وفول الصويا في استعادة وظيفة الأمعاء الصحية. تساعد البروبيوتيك أيضًا في منع فرط نمو البكتيريا الخاطئة في أمعائك.

تناول طعام البريبايوتكس: يقول خبراء الصحة أن البريبايوتكس أو الألياف النباتية الموجودة في معظم الخضروات تساعد على منع تآكل بطانة الأمعاء.

تقليل الدهون والسكريات الغذائية: تساعد في نمو بكتيريا الأمعاء الضارة والمسببة للأمراض ، وتحفز إطلاق المستحلبات الغذائية القاسية التي قد تؤدي إلى التهاب الأمعاء.

نظام غذائي متوازن: من المهم تناول نظام غذائي متوازن يومي يشمل جميع أنواع المجموعات الغذائية بما في ذلك الفواكه الموسمية والخضروات والحبوب الكاملة والدهون والمغذيات الدقيقة.