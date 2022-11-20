شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤلمك ساقاك أثناء صعود السلالم؟.. احذر من ارتفاع الكولسترول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يشار إلى ارتفاع نسبة الدهون في الدم على أنه قاتل صامت لعدة أسباب - فهو يتراكم بمرور الوقت وعندما يُترك دون علاج، يمكن أن يزيد من احتمال حدوث انسداد في الشرايين قد يساهم في خطر حدوث نوبة قلبية أو السكتة الدماغية.

ولكن قد تكون هناك بعض العلامات التي يمكن للأشخاص ملاحظتها عند معاناتهم من ارتفاع نسبة الكولسترول - وقد تظهر هذه العلامات في الذراعين أو الأرجل بسبب مرض الشريان المحيطي(ضمادة).

وفقًا لمختبرات القلب والأوعية الدموية في أمريكا (CLA) ، يمكن أن يكون العرض الأول هو التشنج المؤلم في عضلات الوركين والفخذين بعد أنشطة محددة منخفضة التأثير مثل المشي أو عند صعود الدرج.

ما هي أعراض ارتفاع الكولسترول؟

يقول الخبراء أنه عندما يتعلق الأمر بالصحة، من المهم الانتباه إلى جميع العلامات ، حتى تلك التي تظهر في الساقين، إذا ظهر الألم في اللحظة التي تمشي فيها وتحسن عندما تأخذ قسطًا من الراحة، فقد يكون ذلك علامة تحذير لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

يقول الأطباء أنه إذا كنت تعاني من ثقل في الساقين، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية لمرض الشرايين المحيطية. يمكن أن يكون التقلص بشكل خاص في الساق علامة على نفس الشيء، لاحظ الأعراض الأخرى:

ضعف في الساقين

خدر في الساق

برودة في أسفل الساق

ضعف النبض في الساقين أو القدمين

لمعة على الساقين

أظافر بطيئة النمو

الضعف الجنسي لدى الرجال

بطء نمو الشعر في الساقين

تغيرات في لون الجلد في الساقين

تقلصات مؤلمة في الساقين بعد صعود السلالم

تقرحات وتقرحات في القدمين والساقين لا تلتئم بسهولة

ألم في الذراعين أثناء الكتابة، والتشنج، والألم، وغيرها من المهام اليدوية

كيف تقلل من خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية؟

في بعض الأحيان ، يمكن أن يحدث اعتلال الشرايين المحيطية بسبب ارتفاع ضغط الدم أو السمنة أو مرض السكري أو تاريخ العائلة، في هذه الحالة، يعد إجراء فحوصات منتظمة طريقة رائعة للتشخيص في الوقت المناسب، لكن هناك أشياء أخرى يمكن أن يفعلها الناس لخفض الكوليسترول: