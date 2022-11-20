أفضل طريقة لإزالة الكرش للنساء

بيروت - نادين محمد - منطقة محيط الخصر عندما تتراكم الدهون فيها لدى النساء بشكل خاص، فيصبح مظهرها مزعجاً قليلاً، حيث تعتبر دهون البطن من أحد أكثر المشاكل شيوعاً عند المرأة، خاصة مع التقدم في السن، وذلك بسبب انخفاض مستوى هرمون الاستروجين، والذي يؤثر على توزيع الدهون في الجسم.

لماذا دهون البطن "الكرش" هي الأكثر صعوبة في خسارتها لدى النساء؟

تكمن مشكلة دهون البطن في أنها لا تقتصر على الطبقة الزائدة من البطانة الموجودة أسفل الجلد مباشرة (دهون تحت الجلد). ويشمل أيضًا الدهون الحشوية - التي توجد في أعماق البطن ، وتحيط بأعضائك الداخلية.

كيف تعرفين أنكِ في خطر؟

عن طريق قياس وسطك أو خصركِ، حيث يشير قياس الخصر الذي يزيد عن 35 بوصة (89 سم) إلى تركيز غير صحي لدهون البطن وخطر أكبر للإصابة بمشاكل صحية.

أفضل طريقة لإزالة الكرش

هناك بعض النصائح التي قد تساعدكِ على إزالة الكرش لدى النساء، وتتضمن التالي

تمارينات البطن والرياضة بشكل عام

يمكنكِ شد عضلات البطن من خلال تمارين الجرش أو غيرها من تمارين البطن المستهدفة ، ولكن مجرد القيام بهذه التمارين لن يخلصك من دهون البطن على الفور، ولكن يحتاج الأمر إلى الانتظام والاستمرار بشكل دوري، حتى تحصلين على نتيجة أفضل، وتحفزين العضلات على العمل بصورة أحسن من قبل.

وبالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء، توصي وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية بممارسة التمارين الهوائية المعتدلة، مثل المشي السريع ، لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع أو ممارسة التمارين الهوائية القوية ، مثل الجري ، لمدة 75 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

إذا كنت تستخدم عداد الخطوات، فتذكر أن الأمر يتطلب 10000 خطوة في المتوسط ​​يوميًا لمنع زيادة الوزن، تشير بعض الدراسات إلى أن الأمر قد يستغرق 15000 خطوة يوميًا لمنع استعادة الوزن بعد فقدان الوزن بشكل كبير.

النظام الغذائي

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، وركزي بشكل خاص على الأطعمة النباتية، مثل الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة، واختاري مصادر البروتين الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

وكذلك، حاولي التقليل من السكر المضاف والدهون المشبعة الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان عالية الدسم، مثل الجبن والزبدة، واختيار كميات معتدلة من الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة، كالموجودة في الأسماك والمكسرات وبعض الزيوت النباتية بدلاً من ذلك، واستبدلي المشروبات السكرية بشرب الماء، مع الحرص على شرب أكثر من 8 أكواب كبيرة من الماء يومياً.

حافظي على كميات وجباتكِ

حتى عندما تقومين باختيارات صحية، تزداد السعرات الحرارية إن لم تسيطري على ما تتناولين، ولهذا من الممكن مشاركة وجباتكِ مع الآخرين، أو تناول نصفها في المنزل، والنصف الآخر في العمل.

ملاحظة مصدر الصور موقع Freepik

المصدر: mayoclinic

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