4 خلطات لتخفيف الكحة

بيروت - نادين محمد - رغم جمال موسم الشتاء، إلا أن أمراض البرد والإنفلونزا والتي يصاحبها الكحة، قد تفسد الاستمتاع بتلك الأجواء المميزة، ولهذا تعتبر الخلطات المنزلية الطبيعية، هي أحد أفضل الطرق لتخفيف الكحة، والتي نقدّم لكِ "الجميلة" بعضها لتصنعيها بنفسكِ في المنزل.



خليط شاي الأعشاب مع العسل والليمون

العسل علاج قديم لالتهاب الحلق، ووفقًا لإحدى الدراسات، يمكن أيضًا أن يخفف السعال بشكل أكثر فعالية من الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية والتي تحتوي على ديكستروميثورفان (DM) ، وهو مثبط للسعال.

يمكنك صنع علاجك الخاص في المنزل عن طريق خلط ما يصل إلى ملعقتين صغيرتين من العسل مع شاي الأعشاب أو الماء الدافئ والليمون.

عصير الأناناس

يحتوي الأناناس على مادة البروميلين، والتي يمكن أن تساعد في قمع السعال وكذلك تخفيف المخاط في الحلق، كما يمكن أن يساعد في تخفيف التهاب الجيوب الأنفية ومشاكل الجيوب الأنفية المسببة للحساسية، والتي يمكن أن تسهم في زيادة حساسية السعال والمخاط.

للاستمتاع بأكبر قدر من فوائد الأناناس والبروميلين، تناولي شريحة من الأناناس أو اشربي 3.5 أوقية من عصير الأناناس الطازج ثلاث مرات في اليوم.



شاي الزعتر

يُستخدم الزعتر من قبل البعض لأمراض الجهاز التنفسي، وأشارت إحدى الدراسات الصغيرة التي شملت 361 شخصًا يعانون من التهاب الشعب الهوائية الحاد إلى أن الجوهر المستخرج من أوراق الزعتر الممزوجة باللبلاب يمكن أن يساعد في تخفيف السعال وكذلك التهاب الشعب الهوائية قصير المدى.

وتحتوي أوراق الزعتر على مركبات تسمى مركبات الفلافونويد التي تعمل على إرخاء عضلات الحلق المسؤولة عن السعال وتقليل الالتهاب.

يمكنك صنع شاي الزعتر في المنزل عن طريق 2 ملعقة شاي من أوراق الزعتر المسحوقة و 1 كوب ماء مغلي، وغطي الكوب واتركيه ينقع لمدة 10 دقائق ثم يصفى.



الحليب الذهبي

تم استخدام الكركم على مدار التاريخ للعديد من الأمراض على مر السنين، بما في ذلك السعال، مركبه النشط "الكركمين" الذي له خصائص قوية مضادة للالتهابات.

وينصح بتناول الكركم مع الفلفل الأسود، ذلك لأن البيبيرين، المركب الرئيسي في الفلفل الأسود، يزيد من التوافر البيولوجي للكركم، وهذا يدعم امتصاص جسمك للكركم.

جربي احتساء شاي الكركم الدافئ أو الحليب الذهبي، ثم أضيفي رشة من الفلفل الأسود وبعض العسل للحلاوة.



نصيحة "الجميلة": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج يجب استشارة طبيب مختص.

ملاحظة: مصدر الصور موقع Freepik

المصدر: healthline

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