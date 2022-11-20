شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب الشتاء.. إليك 5 أطعمة شتوية لخفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الشتاء، تتفاقم الأمراض المختلفة، وأحد هذه الحالات هو ارتفاع ضغط الدم، في أشهر الشتاء، والذي يعد الخمول، وزيادة تناول الصوديوم نتيجة الشعور بالجوع، وضيق الأوعية الدموية نتيجة انخفاض درجة الحرارة من الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، من أجل الحفاظ على الدفء والاحتفاظ بالحرارة عندما تنخفض درجة الحرارة، يسعى الجسم إلى الحد من تدفق الدم، ما يرفع ضغط الدم، في حين أنه من المستحيل تجنب تغير الطقس، يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم باتباع نظام غذائي مغذي ونمط حياة نشط، تساعدنا الأطعمة الفائقة في تحسين نظامنا الغذائي من خلال كونها غنية جدًا بالمغذياتن ثبت أن بعض الأطعمة الفائقة على وجه الخصوص تحسن من ارتفاع ضغط الدم وخفض ضغط الدم المرتفع. إليك أفضل الأطعمة الخارقة التي يمكنك تناولها في الشتاء إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لما نشره موقع "ndtv". 7 أطعمة شتوية لخفض ضغط الدم 1. الحلبةتحتوي بذور الحلبة على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على خفض الكوليسترول وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (عالي الألياف)،كما تم ربط النظام الغذائي الغني بالألياف بمستويات ضغط الدم المستقرة يمكن للحلبة أن تخفض ضغط الدم المرتفع، ولكن لا ينصح باستخدامها يوميًا لأنها تقلل أيضًا من مستويات السكر في الدم.

2. الخضراوات الورقية الخضراءتناول المزيد من الخضار ذات الأوراق الخضراء في نظامك الغذائي، سيساعدك استهلاك الخضار الخضراء على التخلص من الصوديوم الزائد، الخضار الخضراء كثيفة العناصر الغذائية وجيدة للصحة العامة، قم بتضمين السبانخ الكرنب واللفت والبنجر أو الخس في نظامك الغذائي لخفض ضغط الدم.

3. البنجريساعد محتوى مضادات الأكسدة في جذر الشمندر في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ، كما تعزز فيتامينات ب أداء الأعصاب وفقًا للدراسات، فإن وفرة النترات في جذر البنجر تسبب إنتاج غاز أكسيد النيتريك، ستبدأ الأوعية الدموية في الاسترخاء والتوسع نتيجة لهذا الغاز، ما يحسن تدفق الدم ويخفض ضغط الدم مؤقتًا.

4. الثومباستهلاك توابل معينة ، يمكنك تنظيم ضغط الدم بعدة طرق، أحد هذه الأعشاب المفيدة هو الثوم. يمكنك التحكم في ارتفاع ضغط الدم باستخدام الثوم، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، قد يكون هذا مفيدًا، يمكنك تناول الثوم النيء في الصباح مع الماء.

5. البرتقالهذه الفاكهة الحمضية لها الكثير من المزايا لصحتك، يمكن للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الاستفادة أيضًا. يتوفر المغنيسيوم وفيتامين ب 6 بوفرة في البرتقال، وكلاهما يساعد في خفض مستويات ضغط الدم. يمكن أن يساعدك عصير البرتقال أيضًا في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم ، وفقًا للدراسات زد من تناول البرتقال خلال أشهر الشتاء لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.